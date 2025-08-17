Гробница, которую археологи боятся открыть: что прячут реки ртути под Сианем

Историки подтверждают: мавзолей Цинь Шихуанди хранит реки ртути в Сиане

Мавзолей Цинь Шихуанди в Сиане и его знаменитая Терракотовая армия — это не только археологическое чудо, но и одна из главных туристических достопримечательностей Китая. Каждый год сюда приезжают миллионы людей, чтобы взглянуть на величайшее войско в истории, которое более двух тысяч лет "охраняло" своего императора.

Фото: commons.wikimedia.org by CEphoto, Uwe Aranas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Терракотовая армия

Масштаб, который поражает

Армия занимает территорию более 50 квадратных километров. В разных залах выставлены пехотинцы, кавалерия, колесницы и офицеры. Один из павильонов пустой, и это даёт основания считать, что грандиозный комплекс так и не был завершён. Туристы отмечают, что впервые увидев сотни фигур, испытываешь ощущение нереальности — словно попал в другой мир.

Загадки гробницы

Сам мавзолей императора до сих пор не вскрыт: археологи боятся повредить находки. Легенды утверждают, что под землёй текут "реки ртути", и современные исследования действительно подтвердили аномально высокий уровень этого металла в почве. Эта тайна только усиливает интерес: кажется, что Сиань хранит секреты, которые ещё предстоит открыть.

Впечатления для туристов

Каждый воин уникален — у статуй разные лица, прически и доспехи. Первоначально армия была раскрашена яркими красками, и сегодня реконструкции позволяют представить, насколько впечатляющим было зрелище. Некоторые павильоны открыты прямо в зоне раскопок, где можно наблюдать работу археологов. Сюда легко доехать: музей находится всего в 40 километрах от Сианя, куда ежедневно летают рейсы из Пекина и Шанхая.

Почему это must-see

Терракотовая армия включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и входит в большинство туристических маршрутов по Китаю. Визит сюда обычно совмещают с прогулкой по древним улицам Сианя и походом по старинной городской стене. Для путешественников это уникальная возможность увидеть своими глазами войско, которое больше двух тысяч лет назад было создано, чтобы охранять императора и его вечный покой.

