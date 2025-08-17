Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трихологи назвали оптимальную частоту подравнивания волос
Пожелтевшая и увядшая ботва сигнализирует о готовности свеклы к уборке
Германия теряет авиарейсы: компании критикуют налоги и сокращают число полётов
Для стирки подушек в машине используйте холодную воду и деликатный режим
Долголетие и здоровье: доктор Питер Аттии перечислил 6 упражнений для тех, кому 50+
Аврора Киба повеселилась на вечеринке с младшим братом
Белые пятна на ногтях иногда указывают на дефицит цинка — говорят врачи
Советский спутник собирал данные 50 лет и вернулся на Землю: вот они
Имбирный сок и корица придают яблочному пирогу аромат и пряный вкус

Гробница, которую археологи боятся открыть: что прячут реки ртути под Сианем

Историки подтверждают: мавзолей Цинь Шихуанди хранит реки ртути в Сиане
2:15
Туризм

Мавзолей Цинь Шихуанди в Сиане и его знаменитая Терракотовая армия — это не только археологическое чудо, но и одна из главных туристических достопримечательностей Китая. Каждый год сюда приезжают миллионы людей, чтобы взглянуть на величайшее войско в истории, которое более двух тысяч лет "охраняло" своего императора.

Терракотовая армия
Фото: commons.wikimedia.org by CEphoto, Uwe Aranas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Терракотовая армия

Масштаб, который поражает

Армия занимает территорию более 50 квадратных километров. В разных залах выставлены пехотинцы, кавалерия, колесницы и офицеры. Один из павильонов пустой, и это даёт основания считать, что грандиозный комплекс так и не был завершён. Туристы отмечают, что впервые увидев сотни фигур, испытываешь ощущение нереальности — словно попал в другой мир.

Загадки гробницы

Сам мавзолей императора до сих пор не вскрыт: археологи боятся повредить находки. Легенды утверждают, что под землёй текут "реки ртути", и современные исследования действительно подтвердили аномально высокий уровень этого металла в почве. Эта тайна только усиливает интерес: кажется, что Сиань хранит секреты, которые ещё предстоит открыть.

Впечатления для туристов

Каждый воин уникален — у статуй разные лица, прически и доспехи. Первоначально армия была раскрашена яркими красками, и сегодня реконструкции позволяют представить, насколько впечатляющим было зрелище. Некоторые павильоны открыты прямо в зоне раскопок, где можно наблюдать работу археологов. Сюда легко доехать: музей находится всего в 40 километрах от Сианя, куда ежедневно летают рейсы из Пекина и Шанхая.

Почему это must-see

Терракотовая армия включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и входит в большинство туристических маршрутов по Китаю. Визит сюда обычно совмещают с прогулкой по древним улицам Сианя и походом по старинной городской стене. Для путешественников это уникальная возможность увидеть своими глазами войско, которое больше двух тысяч лет назад было создано, чтобы охранять императора и его вечный покой.

Уточнения

Ртуть (Hg, от лат. Hydrargyrum) — элемент шестого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 80, относящийся к подгруппе цинка, 12-й группе.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Учёные из Китая выяснили источник энергии для микробов в глубинах Земли
Наука и техника
Учёные из Китая выяснили источник энергии для микробов в глубинах Земли Аудио 
Автомобиль с АКПП выходит из строя при буксировке с заглушённым двигателем
Авто
Автомобиль с АКПП выходит из строя при буксировке с заглушённым двигателем Аудио 
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Авто
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты Аудио 
Популярное
Август — лучшее время спасти пион: приём, который возвращает цветение

Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.

Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики
Солнечная система скрывает тайну: объект, движущийся синхронно с Нептуном, может изменить всё
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Последние материалы
Советский спутник собирал данные 50 лет и вернулся на Землю: вот они
Имбирный сок и корица придают яблочному пирогу аромат и пряный вкус
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия
Автомеханики: езда на низких оборотах ускоряет износ двигателя
Бариста применяют соль для смягчения вкуса кофе с интенсивной обжаркой
Историки подтверждают: мавзолей Цинь Шихуанди хранит реки ртути в Сиане
Зимой салон автомобиля прогреется быстрее при нажатии кнопки рециркуляции воздуха
Тренды сумок осень 2025: основные модели и цвета сезона
Фитнес-эксперт назвал 5 упражнений для улучшения осанки и снижения риска травм
Ученые смогли добыть энергию из ничего и она будет бесплатной
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.