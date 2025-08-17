Туристы теряют дар речи: Боливия рушит привычные представления о реальности

Лагуна Колорада в Боливии окрашена в розовый цвет из-за водорослей и минералов — гиды

2:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Есть страны, где реальность кажется ярче любой фантазии. Боливия именно такая. Здесь горы поднимаются выше облаков, озёра окрашиваются в розовый цвет от тысяч фламинго, а женщины в цилиндрах уверенно руководят рыночными рядами. Боливия — скрытая жемчужина Южной Америки, которая умеет удивлять даже самых искушённых путешественников.

Фото: commons.wikimedia.org by Indranil Roy indranil_roy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боливия Уюни

Две столицы вместо одной

В Боливии — уникальная ситуация: у страны сразу две столицы, и это не ошибка. Ла-Пас выполняет роль административного центра — здесь находятся президентский дворец, правительство и посольства. Сукре же считается конституционной столицей и символом южной интеллигенции.

Такое необычное разделение власти появилось как компромисс. После обретения независимости Боливия пережила десятки переворотов и изменений конституции. Разные элитные группы боролись за влияние: Ла-Пас развивался как финансовый и торговый центр, а Сукре оставался хранителем традиций. В итоге обе стороны сохранили свой статус.

Ла-Пас — город над облаками

Ла-Пас считается самой высокогорной столицей мира: он расположен на высоте более 3600 метров над уровнем моря. Это ощущается буквально на каждом шаге: воздух здесь разрежён, сердце бьётся чаще, а дыхание даётся чуть тяжелее.

Гости города нередко сталкиваются с лёгким головокружением или усталостью — это акклиматизация. Местные же давно привыкли: у них больший объём лёгких и выше уровень гемоглобина в крови. Благодаря этому они спокойно живут и работают в условиях, где у приезжих "перехватывает дыхание".

Розовое озеро и фламинго

Ещё одно чудо Боливии — Лагуна Колорада, Красное озеро. Его воды окрашены в необычный розовый цвет благодаря сочетанию микроорганизмов, водорослей и минералов. На фоне ярких водных красок по берегам гуляют тысячи фламинго.

Картина выглядит так, словно кто-то пролил по пустыне акварель и оживил её стаей изящных птиц. Это место воспринимается не как часть реальности, а как живое произведение искусства.

Итог

Боливия — страна контрастов и сюрпризов. Две столицы, город над облаками и озеро с розовой водой делают её особенной. Здесь всё одновременно реально и будто из другой вселенной.

Уточнения

Боли́вия официальное название — Многонациона́льное Госуда́рство Боли́вия (исп. Estado Plurinacional de Bolivia [esˈtaðo pluɾinasjoˈnal de βoˈliβja]) — государство в центральной части Южной Америки.

