Путешествие, где пустыня оживает, а горы касаются неба: какие тайны хранит природа Америки

2:56
Туризм

США поражают своим масштабом и разнообразием. От холодной тундры Аляски до жарких субтропиков Калифорнии — в каждой климатической зоне найдётся что-то уникальное. Здесь собраны не только известные на весь мир природные памятники, но и удивительные места, которые словно нарушают законы природы.

Гранд-Титон
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Gäbler, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Гранд-Титон

Долина Смерти — земля движущихся камней

На юго-востоке Калифорнии, недалеко от хребта Сьерра-Невада, простирается один из самых необычных национальных парков Америки. Долина Смерти — это самая жаркая и сухая точка США, а также вторая по глубине впадина Западного полушария: её низшая точка лежит на 86 метров ниже уровня моря.

Здесь вы найдёте скалистую впадину Бэдуотер — самую низкую часть Долины, и смотровую площадку Дантес Вью, откуда открываются захватывающие виды.

Особое место занимает высохшее озеро Рейстрек-Плайя. Именно здесь лежат знаменитые "бродячие камни". Гигантские валуны будто сами собой перемещаются по дну, оставляя длинные следы. Загадка десятилетиями не давала покоя учёным, пока около десяти лет назад не выяснилось: камни скользят по тонкому льду, образующемуся ночью и тающему утром.

Добраться сюда проще всего из Лас-Вегаса или города Барстоу на арендованной машине. Общественный транспорт в сам парк не ходит.

Гранд-Титон — величие горных шпилей

На севере штата Вайоминг, всего в 16 километрах от Йеллоустоуна, возвышается гора Гранд-Титон - пик высотой 4199 метров. Вокруг неё раскинулся национальный парк с ледниками, озёрами и потрясающими панорамами.

Группа горных вершин рядом получила название Соборной — их силуэты напоминают готические шпили. У подножия лежит ледниковое озеро Джексон, глубина которого достигает 134 метров.

Животный мир здесь не менее впечатляющий: лоси, бизоны, росомахи, медведи гризли и даже колибри встречаются в здешних долинах. Туристы особенно советуют приезжать осенью, когда жёлто-оранжевая листва резко контрастирует с синевой гор.

На территории парка обустроено шесть кемпингов, где можно остановиться с палаткой. Удобнее всего ехать сюда из Солт-Лейк-Сити на машине.

Итог

Американская природа удивляет контрастами. В Долине Смерти можно увидеть, как по пустыне "гуляют" камни, а в Гранд-Титоне — ощутить величие гор и спокойствие ледниковых озёр. Эти места по праву считаются природными чудесами США и остаются в памяти навсегда.

Уточнения

Гранд-Титон (англ Grand Teton National Park) — национальный парк в США, на северо-западе штата Вайоминг.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
