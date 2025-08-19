Очереди в аэропорту можно обойти? Эти советы сэкономят время до вылета

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Путешественникам часто советуют приезжать в аэропорт заранее — за два или три часа до вылета. Но даже строгое соблюдение этих правил не всегда гарантирует отсутствие задержек. Чтобы сократить время, проведённое в очередях, директор туристической компании eShores Гэвин Лапидус поделился с веб-порталом gbnews.com рядом практичных советов, которые помогут сделать дорогу более комфортной.

аэропорт, зал ожидания
Фото: Wikimedia Commons by Vikiçizer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
аэропорт, зал ожидания

Совет 1. Отказ от багажа

Путешествие только с ручной кладью позволяет приезжать в аэропорт позже и избегать очередей у стоек регистрации. Это не только экономит время, но и избавляет от ожидания чемодана на ленте выдачи. Эксперт подчёркивает: большинство авиакомпаний разрешает брать на борт две единицы — рюкзак или небольшую сумку и компактный чемодан. Этого достаточно для большинства поездок, а жидкости и другие мелочи всегда можно приобрести уже после прохождения контроля безопасности.

Совет 2. Ускоренная регистрация и контроль

По словам Лапидуса, этот сервис особенно полезен в летние месяцы, когда пассажиропоток резко увеличивается. Например, в аэропорту Лутон ускоренный проход стоит от 4 фунтов стерлингов, а в Манчестере — от 5,49 фунтов. Для семей такой вариант особенно удобен, ведь он снимает лишний стресс и значительно экономит время.

Совет 3. Цифровизация документов

Большинство авиакомпаний позволяют пройти онлайн-регистрацию и получить посадочный талон заранее. Если все документы загружены в электронный кошелёк телефона, процесс прохождения контроля становится значительно проще. Это избавляет от необходимости искать интернет или стоять в очереди для получения бумажных талонов.

Совет 4. Знание правил безопасности

Лапидус напоминает: важно заранее ознакомиться с правилами безопасности конкретного аэропорта. В некоторых странах действуют новые нормы, поэтому понимание того, какие предметы нужно доставать из ручной клади на досмотре, позволит избежать задержек.

В целом, как отмечает эксперт, небольшое планирование способно заметно сократить время в аэропорту. Правильный выбор багажа, использование ускоренных сервисов и заблаговременная подготовка документов позволяют превратить стрессовый процесс перелёта в более комфортное и предсказуемое путешествие.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
