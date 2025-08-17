Туристы рванули на Дальний Восток: цифры поражают, а маршруты выглядят как фантастика

В 2025 году россияне совершили 41,4 млн поездок по стране — Правительство РФ

Знаете ли вы, что в 2025 году россияне стали активнее путешествовать внутри страны? Всего за полгода было совершено 41,4 миллиона поездок по России — это почти на 7% больше, чем годом ранее.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Направления в путешествиях

Дальний Восток набирает популярность

Особое внимание привлекает Дальневосточный федеральный округ. По данным Правительства РФ, внутренний турпоток сюда увеличился на 7,3% по сравнению с прошлым годом.

Лидеры направления

Традиционно в топе остаются:

Москва — 6 миллионов поездок;

Краснодарский край — 4,4 миллиона;

Санкт-Петербург — 3,3 миллиона.

Но постепенно туристы открывают новые маршруты и регионы.

Где ещё зафиксирован рост

Министр экономического развития России Максим Решетников отметил, что россияне все чаще выбирают необычные направления для отдыха. Так, Сибирь прибавила 14,5% туристов, а Северо-Запад — 9%.

Советы путешественникам

"Многие туры и билеты продаются сильно заранее, поэтому стоит озаботиться зимним отдыхом уже сейчас. Это поможет сэкономить до 50-60% от стоимости поездки", — обращает внимание генеральный директор туроператора "Арт-тур" Дмитрий Арутюнов.

Рост внутреннего туризма в России подтверждает: всё больше людей выбирают открывать новые уголки своей страны. Дальний Восток, Сибирь и Северо-Запад становятся всё более привлекательными направлениями, а значит, путешественникам есть из чего выбирать. Главное — планировать поездки заранее, чтобы не только увидеть больше, но и существенно сэкономить.

Уточнения

Да́льний Восто́к — географический, геополитический и историко-культурный регион, включающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию.



Фанта́стика (от др.-греч. φανταστική — искусство воображения, фантазия) — жанр, или творческий метод, или приём, или область художественной литературы, кино, изобразительного и других форм искусств, характеризуемый использованием фантастического допущения, «элемента необычайного»; нарушением границ реальности, нарушением принятой в тексте нормы условности; изображением фактов, которые с точки зрения характерных для данной культуры представлений не просто не существуют или не существовали, но и не могли существовать, поскольку в реальной действительности вообще не существует фактов данного типа (данной категории), причём такое нарушение преднамеренно.

