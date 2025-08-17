Европа устала отдыхать: почему эти крупные города ЕС теряют туристов

Европейский туризм столкнулся с тревожным сигналом: интерес к поездкам начал снижаться. По данным последнего опроса Европейской комиссии по туризму (ETC), лишь 72% жителей Европы планируют отправиться в путешествие до сентября 2025 года. Этот показатель оказался на 3% ниже прошлогоднего, что говорит о нарастающем скепсисе в отношении отдыха.
Основные причины, которые сдерживают европейцев:
Все эти факторы делают планирование отдыха более осторожным и ограниченным.
Несмотря на кризисные настроения, при выборе направления отдыха европейцы по-прежнему ориентируются на:
Однако даже самые привлекательные предложения всё чаще становятся "не по карману".
Согласно данным Tourism Databank, наименьший уровень туристической активности зафиксирован в Польше (80%) и Великобритании (78%).
Предпочтения распределились так:
Британский рынок:
Германский рынок:
Южное Средиземноморье удерживает первое место по популярности — 41% туристов. Но интерес к региону заметно снизился — минус 8 процентных пунктов.
В целом лидерами остаются:
При этом доля Турции, которая в 2025–2026 годах ожидалась на уровне 6,8%, к 2029 году, по прогнозам, снизится до 6,6%.
