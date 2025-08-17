Европа устала отдыхать: почему эти крупные города ЕС теряют туристов

Европейская комиссия по туризму: интерес к поездкам в Европе снизился на 3%

Европейский туризм столкнулся с тревожным сигналом: интерес к поездкам начал снижаться. По данным последнего опроса Европейской комиссии по туризму (ETC), лишь 72% жителей Европы планируют отправиться в путешествие до сентября 2025 года. Этот показатель оказался на 3% ниже прошлогоднего, что говорит о нарастающем скепсисе в отношении отдыха.

Почему падает интерес к туризму

Основные причины, которые сдерживают европейцев:

рост цен на поездки — 17%;

нестабильная экономика и личные финансы — 14%;

политическая напряжённость — 14% (в том числе ситуация вокруг Украины);

конфликты на Ближнем Востоке — 9%.

Все эти факторы делают планирование отдыха более осторожным и ограниченным.

Что остаётся важным для туристов

Несмотря на кризисные настроения, при выборе направления отдыха европейцы по-прежнему ориентируются на:

доступные цены — 22%;

безопасность страны — 18%;

хорошую погоду — 14%.

Однако даже самые привлекательные предложения всё чаще становятся "не по карману".

Где меньше всего путешествуют

Согласно данным Tourism Databank, наименьший уровень туристической активности зафиксирован в Польше (80%) и Великобритании (78%).

Предпочтения распределились так:

популярные направления выбирают 53%;

менее известные места — 35%;

"глушь" и экзотические варианты — 13%.

Какие страны выбирают

Британский рынок:

Испания — 16%,

Франция — 10%,

Италия и Греция — по 7%.

Германский рынок:

Испания — 6%,

Австрия — 6%,

Франция — 5%,

Италия — 5%,

Греция — 4%.

Средиземноморье всё ещё в лидерах

Южное Средиземноморье удерживает первое место по популярности — 41% туристов. Но интерес к региону заметно снизился — минус 8 процентных пунктов.

В целом лидерами остаются:

Испания — 13%;

Италия — 10%;

Франция — 8%;

Греция — 6%.

При этом доля Турции, которая в 2025–2026 годах ожидалась на уровне 6,8%, к 2029 году, по прогнозам, снизится до 6,6%.

