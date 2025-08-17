Европа устала отдыхать: почему эти крупные города ЕС теряют туристов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Европейская комиссия по туризму: интерес к поездкам в Европе снизился на 3%
Туризм

Европейский туризм столкнулся с тревожным сигналом: интерес к поездкам начал снижаться. По данным последнего опроса Европейской комиссии по туризму (ETC), лишь 72% жителей Европы планируют отправиться в путешествие до сентября 2025 года. Этот показатель оказался на 3% ниже прошлогоднего, что говорит о нарастающем скепсисе в отношении отдыха.

Головное расстройство
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Головное расстройство

Почему падает интерес к туризму

Основные причины, которые сдерживают европейцев:

  • рост цен на поездки — 17%;
  • нестабильная экономика и личные финансы — 14%;
  • политическая напряжённость — 14% (в том числе ситуация вокруг Украины);
  • конфликты на Ближнем Востоке — 9%.

Все эти факторы делают планирование отдыха более осторожным и ограниченным.

Что остаётся важным для туристов

Несмотря на кризисные настроения, при выборе направления отдыха европейцы по-прежнему ориентируются на:

  • доступные цены — 22%;
  • безопасность страны — 18%;
  • хорошую погоду — 14%.

Однако даже самые привлекательные предложения всё чаще становятся "не по карману".

Где меньше всего путешествуют

Согласно данным Tourism Databank, наименьший уровень туристической активности зафиксирован в Польше (80%) и Великобритании (78%).

Предпочтения распределились так:

  • популярные направления выбирают 53%;
  • менее известные места — 35%;
  • "глушь" и экзотические варианты — 13%.

Какие страны выбирают

Британский рынок:

  • Испания — 16%,
  • Франция — 10%,
  • Италия и Греция — по 7%.

Германский рынок:

  • Испания — 6%,
  • Австрия — 6%,
  • Франция — 5%,
  • Италия — 5%,
  • Греция — 4%.

Средиземноморье всё ещё в лидерах

Южное Средиземноморье удерживает первое место по популярности — 41% туристов. Но интерес к региону заметно снизился — минус 8 процентных пунктов.

В целом лидерами остаются:

  • Испания — 13%;
  • Италия — 10%;
  • Франция — 8%;
  • Греция — 6%.

При этом доля Турции, которая в 2025–2026 годах ожидалась на уровне 6,8%, к 2029 году, по прогнозам, снизится до 6,6%.

Уточнения

Коми́ссия (от лат. commissio "связь; вместе" или committo "поручать; организовывать"), —  группа лиц или орган, формируемый в составе группы лиц для выполнения каких-либо определённых функций или проведения специальных мероприятий.

Кри́зис (др.-греч. κρίσις — суд, приговор, решение; поворотный пункт) — переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
