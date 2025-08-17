Таиланд 2026 уже раскупают: туристы дерутся за лучшие отели ещё до осени

Лето 2025 года стало неожиданным пиком интереса россиян к Таиланду. Туристы массово бронируют отдых задолго до поездки — места разбирают не только на зимний сезон 2025-2026 годов, но и даже на школьные весенние каникулы и апрель.
Все крупные туроператоры подтверждают ажиотаж: PEGAS Touristik, Anex, FUN&SUN, "Интурист", ITM group, PAC Group, "Русский Экспресс" и Ambotis Holidays.
По данным PEGAS Touristik, продажи туров в Таиланд на зиму и весну 2026 года этим летом выросли на 10-15%.
FUN&SUN фиксирует аналогичный рост (+15%), а TEZ TOUR — +12%.
У Let's Fly показатели и вовсе взлетели в 2,5 раза, а продажи на февраль-март увеличились в три раза. FUN&SUN отмечает, что Таиланд уступает только ОАЭ по зимнему спросу — 27% всех продаж приходится именно на эту страну.
Причин у раннего спроса сразу несколько:
Особенно важно заранее покупать билеты с фиксированными датами: спрос на рейсы Emirates, Qatar Airways и Etihad может резко поднять цены.
В "Интуристе" среди ранних туристов преобладают семьи с детьми, предпочитающие отели высокого уровня.
"Русский Экспресс" отмечает спрос со стороны более возрастных путешественников и семей.
PAC Group ориентируется на тех, кто готов отдыхать по 3-4 недели, а FUN&SUN чаще бронируют пары без детей на 9-13 дней.
Быстрее всего заканчиваются номера в небольших, но престижных отелях с высоким рейтингом.
Сети Avani+, Anantara, Katathani, Le Meridien, Banyan Tree, Centara, Dusit Thani закрывают продажи ещё в сентябре.
Также стремительно разбирают жильё на островах Самуи, Ко Пханган, Ко Чанг и Пхи-Пхи. Особенно быстро уходят виллы и отели первой линии на зимние и новогодние даты.
"Заблаговременные покупки туров на таиландском направлении — это уже традиция. Однако в этом году глубина продаж поражает воображение", — говорит Оксана Северина, руководитель таиландского направления компании ПАКС.
В Space Travel добавляют: брони доходят до апреля 2026 года, а мартовские каникулы уже практически расписаны — уровень снова сравним с допандемийным.
