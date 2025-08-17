Таиланд 2026 уже раскупают: туристы дерутся за лучшие отели ещё до осени

Туроператоры сообщили: продажи туров в Таиланд летом 2025 года выросли на 10–15%

3:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Лето 2025 года стало неожиданным пиком интереса россиян к Таиланду. Туристы массово бронируют отдых задолго до поездки — места разбирают не только на зимний сезон 2025-2026 годов, но и даже на школьные весенние каникулы и апрель.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Отдых на море

Все крупные туроператоры подтверждают ажиотаж: PEGAS Touristik, Anex, FUN&SUN, "Интурист", ITM group, PAC Group, "Русский Экспресс" и Ambotis Holidays.

Рост бронирований и цифры

По данным PEGAS Touristik, продажи туров в Таиланд на зиму и весну 2026 года этим летом выросли на 10-15%.

FUN&SUN фиксирует аналогичный рост (+15%), а TEZ TOUR — +12%.

У Let's Fly показатели и вовсе взлетели в 2,5 раза, а продажи на февраль-март увеличились в три раза. FUN&SUN отмечает, что Таиланд уступает только ОАЭ по зимнему спросу — 27% всех продаж приходится именно на эту страну.

Почему туристы спешат бронировать

Причин у раннего спроса сразу несколько:

желание успеть забронировать лучшие отели и при этом сэкономить — скидки доходят до 45%;

нехватка мест в прошлом сезоне на Пхукете, когда туристов оказалось больше, чем гостиниц;

расширение чартерной программы и прогнозируемая цена туров на фоне стабильного курса валют.

Особенно важно заранее покупать билеты с фиксированными датами: спрос на рейсы Emirates, Qatar Airways и Etihad может резко поднять цены.

Кто покупает и куда едут

В "Интуристе" среди ранних туристов преобладают семьи с детьми, предпочитающие отели высокого уровня.

"Русский Экспресс" отмечает спрос со стороны более возрастных путешественников и семей.

PAC Group ориентируется на тех, кто готов отдыхать по 3-4 недели, а FUN&SUN чаще бронируют пары без детей на 9-13 дней.

Самые популярные направления:

Пхукет — уверенный лидер (до 82% продаж у TEZ TOUR, 45% у Let's Fly).

Паттайя — в среднем около 40% спроса.

Као Лак, Краби и Самуи — новые тренды, набирающие популярность.

Также бронируют туры в Бангкок, Чиангмай и Хуа Хин.

Отели, которые "улетают" первыми

Быстрее всего заканчиваются номера в небольших, но престижных отелях с высоким рейтингом.

Сети Avani+, Anantara, Katathani, Le Meridien, Banyan Tree, Centara, Dusit Thani закрывают продажи ещё в сентябре.

Также стремительно разбирают жильё на островах Самуи, Ко Пханган, Ко Чанг и Пхи-Пхи. Особенно быстро уходят виллы и отели первой линии на зимние и новогодние даты.

"Глубина продаж поражает воображение"

"Заблаговременные покупки туров на таиландском направлении — это уже традиция. Однако в этом году глубина продаж поражает воображение", — говорит Оксана Северина, руководитель таиландского направления компании ПАКС.

В Space Travel добавляют: брони доходят до апреля 2026 года, а мартовские каникулы уже практически расписаны — уровень снова сравним с допандемийным.

Уточнения

Туропера́тор — субъект предпринимательской деятельности, осуществляющий на основании лицензии разработку и продвижение туристского продукта, рассчитанного на массовый и индивидуальный потребительский спрос, а также его реализацию турагентам и туристам.



Прода́жа — бизнес-понятие, описывающее практически любую коммерческую деятельность, бизнес вообще.

