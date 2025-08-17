Детям здесь не место: во Франции разгорелась война против отелей "без детей"

Французский сенатор требует запрета отелей, не принимающих детей — The Guardian

Во Франции назревает дискуссия о курортах и гостиницах, не принимающих детей. Сенатор Лоуренс Россиньоль выразила обеспокоенность тем, что подобные заведения ведут к формированию нетерпимого общества, и призывает к их запрету.

По мнению Россиньоль, нельзя строить общество, изолируя детей. Сара Эль-Эйри, верховный комиссар по делам детства, также выступила против такой практики, учредив премию для заведений, ориентированных на семьи, чтобы вернуть детей в общественное пространство.

В мире растет популярность курортов и отелей, ориентированных исключительно на взрослых, предлагающих спокойный отдых без детского шума.

Венсан Лагард, исследователь бизнес-модели таких курортов, утверждает, что выбор в пользу отдыха без детей часто связан с потребностью в отдыхе и отключении от повседневных забот, а не с неприязнью к детям. Кроме того, важную роль играют желание провести время вдвоем или с друзьями и восприятие роскоши, связанное с местами, предназначенными только для взрослых, сообщает The Guardian.

