Детям здесь не место: во Франции разгорелась война против отелей "без детей"

Туризм
Туризм

Во Франции назревает дискуссия о курортах и гостиницах, не принимающих детей. Сенатор Лоуренс Россиньоль выразила обеспокоенность тем, что подобные заведения ведут к формированию нетерпимого общества, и призывает к их запрету. 

Взрослые в отпуске играют с детьми
Фото: Национальный институт рака (NCI) by Билл Брэнсон (фотограф) is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:public_domain
Взрослые в отпуске играют с детьми

По мнению Россиньоль, нельзя строить общество, изолируя детей. Сара Эль-Эйри, верховный комиссар по делам детства, также выступила против такой практики, учредив премию для заведений, ориентированных на семьи, чтобы вернуть детей в общественное пространство.

В мире растет популярность курортов и отелей, ориентированных исключительно на взрослых, предлагающих спокойный отдых без детского шума.

Венсан Лагард, исследователь бизнес-модели таких курортов, утверждает, что выбор в пользу отдыха без детей часто связан с потребностью в отдыхе и отключении от повседневных забот, а не с неприязнью к детям. Кроме того, важную роль играют желание провести время вдвоем или с друзьями и восприятие роскоши, связанное с местами, предназначенными только для взрослых, сообщает The Guardian.

Уточнения

Диску́ссия (от лат. discussio — «рассмотрение, исследование») — обсуждение спорного вопроса, проблемы; разновидность спора, направленного на достижение истины и использующего только корректные приёмы ведения спора.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
