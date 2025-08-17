Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Визовый кризис и прямые рейсы: дипломат раскрывает тайны перегонов между странами

Сложные переговоры о прямых перелетах: Россия и США продолжают консультации
1:16
Туризм

Вопрос возобновления прямых перелётов между Россией и США вновь оказался в центре внимания. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Дарчиев заявил, что рассчитывает на ускорение процесса и связывает это с возможной встречей президентов.

МИД РФ
Фото: commons.wikimedia.org by Ji-Elle, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
МИД РФ

"В скором времени должны пройти очередные консультации по нормализации, мы их называем по раздражителям в двусторонних отношениях, где мы надеемся их предметно обсудить", — отметил дипломат в беседе с "Известиями".

По его словам, российская сторона уже подготовила необходимые документы, и сейчас они обсуждаются с американскими коллегами. Однако заметных изменений пока нет.

Медленный прогресс

В интервью "России 1" Дарчиев подчеркнул, что особенно сложной остаётся ситуация с визами и авиаперелётами.

"Мы стараемся, прежде всего в визовой сфере, но вы сами видите, что перемены происходят очень очень медленно", — сказал Дарчиев.

Таким образом, несмотря на готовность Москвы двигаться вперёд, переговоры пока продвигаются без ощутимых результатов. В ближайшие месяцы стороны намерены продолжить консультации, которые могут определить дальнейшую динамику восстановления связей.

Уточнения

Алекса́ндр Ники́тич Дарчи́ев (род. 14 мая 1960, Венгрия) — российский дипломат. Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США и постоянный наблюдатель Российской Федерации при Организации американских государств по совместительству с 6 марта 2025 года.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
