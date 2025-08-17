Охтерфердер: шотландский город вошёл в топ самых дружелюбных в Великобритании

Гостеприимство по-шотландски: Шотландия обошла Италию и Тайвань в мировом рейтинге гостеприимства

1:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если Шотландия чем-то и известна, так это своим дружелюбием. Туристы часто отмечают готовность местных жителей помочь и подсказать дорогу. И неудивительно, что именно здесь находится регион, занявший первое место в мировом рейтинге самых гостеприимных мест 2024 года.

Фото: geograph.org.uk by David Dixon, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Шотландия

Пертшир — сердце Шотландии

По данным исследования Booking. com, основанного на более чем 309 миллионах отзывов, первое место в списке занял Пертшир. Он опередил острова Пэнху на Тайване, итальянский регион Трентино и даже пустынный Эронго в Намибии.

Пертшир, или "Большой округ", — историческое графство в самом центре страны. Здесь более 200 тысяч акров лесов, а также десятки живописных деревень и небольших городков. Регион особенно любят те, кто ищет единения с природой.

Охтерардер — гордость графства

Особое внимание эксперты уделили городу Охтерардер. Он оказался вторым по гостеприимству среди всех городов Великобритании, уступив лишь Брэмптону в Норфолке.

Город известен прежде всего отелем Gleneagles — пятизвёздочным курортом, основанным в 1924 году. Здесь более 200 номеров и люксов, спа-центр, а ресторан отмечен двумя звёздами Мишлен. Место по праву считается одним из символов шотландского гостеприимства.

Ещё одна особенность Охтерардера — его главная улица длиной полтора километра, одна из самых протяжённых в стране. По ней приятно прогуливаться, заглядывая в бутики, лавки с деликатесами и магазины антиквариата.

Уточнения

Шотла́ндия (на англ. и скотс Scotland "земля скоттов", на шотландском кельтском — Alba) — страна, занимающая всю северную часть Великобритании и граничащая по суше с Англией. Является автономной административно-политической частью Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

