По следам истории: в Тбилиси хранятся тайны эпох от грузинских крепостей до стильных отелей

При слове "вино" многие сразу вспоминают Францию или Италию. Но именно Грузия считается родиной виноделия: здесь традиции насчитывают более 8000 лет. Столица страны, Тбилиси, сочетает в себе богатую историю, богемный шарм и уникальную атмосферу Востока и Запада.
Главное сокровище Грузии — вино. Виноград здесь веками выдерживают в глиняных сосудах — квеври, закопанных в землю. Эта технология придаёт красным сортам насыщенность, а белым — янтарный оттенок. В Тбилиси десятки винных баров и дегустационных залов, где бокал саперави или янтарного вина можно попробовать всего за пару долларов.
Старый город хранит следы множества эпох: от персидской крепости Нарикала и церквей VI века до парижских особняков и сталинской архитектуры. Прогулки по извилистым улочкам легко совмещаются с визитом в серные бани XVII века или в Грузинский национальный музей. А на блошином рынке "Сухой мост" можно найти уникальные вещицы.
Аэропорт Тбилиси постоянно расширяет географию рейсов. До центра города легко доехать за 20 минут с помощью приложений вроде Bolt. Машину напрокат брать необязательно — по городу удобно ходить пешком.
Для проживания доступны как семейные гостевые дома в Старом городе, так и стильные бутик-отели. Один из самых необычных — Rooms Tbilisi в здании бывшей типографии, с дизайнерским интерьером и панорамными видами.
Тбилиси невозможно представить без хачапури и хинкали. Здесь сотни кафе и таверн — от уличных лотков до заведений с живой музыкой. В ресторане Пасанаури подают все классические блюда, а Khinkali House удивляет оригинальными вариациями знаменитых пельменей. И, конечно, любое застолье невозможно без вина.
