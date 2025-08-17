Где веселиться молодежи: этот город обошел Нью-Йорк и Париж в молодежном списке

Топ-20 городов для поколения Z: как выбрать идеальное место для вечеринок

Что делает город по-настоящему привлекательным для молодёжи? CNN выяснил, что для поколения Z важнее всего атмосфера, возможность социализироваться и разнообразие культурной жизни. Красота и инфраструктура отходят на второй план — главное, чтобы было место для вечеринок, знакомств и творчества.

Лидер рейтинга

На первом месте оказался Бангкок. Столица Таиланда обошла все мировые мегаполисы благодаря доступным ценам, дружелюбной атмосфере и яркой ночной жизни.

В тройке фаворитов

Вторую строчку занял Мельбурн: почти 96% опрошенных отметили развитую арт-сцену, а 80% — разнообразие и инклюзивность.

Третьим стал Кейптаун, который молодёжь ценит за невероятные пейзажи и демократичные вечеринки.

Кто ещё в топе

Четвёртое место досталось Нью-Йорку — городу, где можно гулять пешком часами и не скучать ночью.

Пятёрку лидеров замкнул Копенгаген с его дружелюбными жителями и вкусной едой.

Полный список топ-20 городов для поколения Z

Бангкок (Таиланд)

Мельбурн (Австралия)

Кейптаун (ЮАР)

Нью-Йорк (США)

Копенгаген (Дания)

Барселона (Испания)

Эдинбург (Шотландия)

Мехико (Мексика)

Лондон (Англия)

Шанхай (Китай)

Сидней (Австралия)

Пекин (Китай)

Париж (Франция)

Токио (Япония)

Берлин (Германия)

Севилья (Испания)

Чикаго (США)

Чиангмай (Таиланд)

Прага (Чехия)

Лиссабон (Португалия)

Поколе́ние Z (англ. Generation Z) — термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся, по разным классификациям, примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов. Соответствует Теории поколений, созданной Уильямом Штраусом и Нилом Хоувом.



Бангко́к в Таиланде используется название Крунгте́п (тайск. กรุงเทพฯ, Крунгтхеп, или กรุงเทพมหานคร, Крунг Тхеп Маха Накхон) — столица и самый крупный город Таиланда. Один из наиболее быстрорастущих (в том числе экономически) городов Юго-Восточной Азии. Бангкок является также одним из наиболее привлекательных для туристов городов мира.

