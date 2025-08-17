Где веселиться молодежи: этот город обошел Нью-Йорк и Париж в молодежном списке

Что делает город по-настоящему привлекательным для молодёжи? CNN выяснил, что для поколения Z важнее всего атмосфера, возможность социализироваться и разнообразие культурной жизни. Красота и инфраструктура отходят на второй план — главное, чтобы было место для вечеринок, знакомств и творчества.
На первом месте оказался Бангкок. Столица Таиланда обошла все мировые мегаполисы благодаря доступным ценам, дружелюбной атмосфере и яркой ночной жизни.
Вторую строчку занял Мельбурн: почти 96% опрошенных отметили развитую арт-сцену, а 80% — разнообразие и инклюзивность.
Третьим стал Кейптаун, который молодёжь ценит за невероятные пейзажи и демократичные вечеринки.
Четвёртое место досталось Нью-Йорку — городу, где можно гулять пешком часами и не скучать ночью.
Пятёрку лидеров замкнул Копенгаген с его дружелюбными жителями и вкусной едой.
Поколе́ние Z (англ. Generation Z) — термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся, по разным классификациям, примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов. Соответствует Теории поколений, созданной Уильямом Штраусом и Нилом Хоувом.
Бангко́к в Таиланде используется название Крунгте́п (тайск. กรุงเทพฯ, Крунгтхеп, или กรุงเทพมหานคร, Крунг Тхеп Маха Накхон) — столица и самый крупный город Таиланда. Один из наиболее быстрорастущих (в том числе экономически) городов Юго-Восточной Азии. Бангкок является также одним из наиболее привлекательных для туристов городов мира.
