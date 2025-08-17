Виза арендатора в Хорватии: условия и преимущества для цифровых кочевников

Удалённая работа изменила правила игры: теперь всё больше стран создают визы для цифровых кочевников. Обычно они выдаются на 1-2 года, но требуют подтверждения высокого дохода.
Так, Хорватия с 2025 года предлагает 18-месячный вид на жительство для удалённых сотрудников, однако для этого нужно доказать доход от €3295 в месяц или показать внушительный банковский счёт.
Существует и более простой путь — "виза арендатора". Чтобы её получить, нужно всего лишь оплатить жильё вперёд (на срок до 12 месяцев) и подтвердить наличие средств в размере всего $465 в месяц. После этого вы сможете легально жить в Хорватии целый год и наслаждаться морем, средневековыми городами и близостью к Европе, Африке и Азии.
Документы подаются в местный полицейский участок (МВД) по месту жительства. Заявление оформляется по стандартной туристической визе на 90 дней после приезда. Для этого понадобится:
Желательно прийти с человеком, который владеет хорватским языком, и иметь местный номер телефона для связи с полицией.
Хорватия остаётся одной из самых доступных стран Европы: годовую аренду можно найти всего за $4500. После подачи заявления решение придётся ждать несколько недель, но всё это время можно оставаться в стране.
Эта виза не позволяет работать в хорватских компаниях и не подходит для воссоединения семьи — супруги и партнёры должны оформлять документы отдельно.
По окончании действия разрешения страну нужно покинуть минимум на 90 дней, после чего можно подать заявку снова.
Респу́блика Хорва́тия (хорв. Republika Hrvatska) — государство на юге Центральной Европы, или в Южной Европе, частично — на западе Балканского полуострова. Столица и крупнейший город — Загреб. Государственный язык — хорватский, один из славянских языков.
