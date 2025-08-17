Виза для удалённых работников: цифровые кочевники получили новое направление в Европе

Удалённая работа давно перестала быть редкостью. Всё больше людей выбирают свободу передвижения, совмещая карьеру с путешествиями. После 2020 года количество цифровых кочевников выросло в разы, и всё больше стран предлагают им специальные визы. Сегодня их уже более 70, и к этому списку только что присоединилась Словения.
Виза начнёт действовать в ноябре и позволит оставаться в стране целый год. Работать можно будет только с иностранными компаниями или клиентами за пределами страны. Минимальные требования к доходу пока не опубликованы, но объявят их до запуска программы.
Важно: кандидаты не должны быть гражданами ЕС или ЕЭЗ.
Для примера: в Эстонии минимальный доход для визы — $4130 в месяц. В Португалии виза продлевается ежегодно и может даже привести к гражданству. Хорватия тоже начинала с годового срока, но недавно увеличила его до трёх лет. Словенская программа пока ограничена одним годом, но всё может измениться.
Одно из главных преимуществ — доступность. Средние расходы на одного человека составляют менее $1000 в месяц (без учёта аренды). Жильё можно найти как через Airbnb, так и на долгосрочной аренде: от коворкингов в столице до квартир у моря.
Любляна славится уютными кафе, парками и озёрами, а прибрежные города Пиран, Копер и Порторож подойдут тем, кто хочет жить в средиземноморской атмосфере и работать с бокалом вина под рукой.
Конкурировать с Италией или Хорватией Словении непросто, но у неё есть козыри: это ещё не избитое направление, где сочетаются замки, озёра, горы и современная инфраструктура для удалённой работы.
