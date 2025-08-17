Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ксения Собчак объяснила, как составить образ в стиле преппи
Лишний вес замедляет заживление ран и осложняет операции
Мойка кузова на солнце оставляет следы и налёт, повреждая лакокрасочное покрытие
Корица снижает стресс и помогает восстановиться после переутомления
Улучшаем пищеварение: готовим чудо-сок из капусты, винограда и лимона
Рынок газа в Европе: надежды связаны с Россией и США
Памела Андерсон рассказала о рецепте маринованных огурцов с необычным ингредиентом
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Ветеринары рассказали, что у кошек и собак больше общего, чем принято считать

Безопасные и бюджетные: какие страны подойдут для одиночных путешествий

Безопасные путешествия: лучшие направления для самостоятельных поездок по версии исследования
2:19
Туризм

Хотите отправиться в путешествие без компании? Новое исследование выявило, какие страны идеально подходят для соло-туристов. В списке учитывались три критерия: безопасность, стоимость питания и удобство перелётов из Великобритании.

соло-туризм
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
соло-туризм

Лидер — Италия

Италия оказалась на первом месте, показав высокие результаты сразу по всем категориям. От Колизея в Риме и легендарной пасты в Болонье до треков в Доломитах — страна предлагает невероятное разнообразие для любителей одиночных приключений.

Следом — Япония и Норвегия

На втором месте расположилась Япония — одно из самых безопасных мест на планете. Здесь можно погрузиться в динамичную атмосферу Токио или провести дни на пляжах Окинавы.

Третья строчка у Норвегии. Осло идеально подходит для коротких поездок, а потрясающие фьорды и возможность увидеть Северное сияние делают страну уникальной для любителей природы.

Европа в топе

Испания заняла четвёртую позицию: туристы могут не только отдыхать на Коста-дель-Соль, но и открывать для себя Сан-Себастьян или Альгамбру в Гранаде.
Албания, признанная одной из самых доступных стран, стала пятой в списке.

Остальные направления

Шестое место досталось Португалии, известной как одно из самых бюджетных мест в Западной Европе.

Непал делит с ней позицию — страна привлекает не только Эверестом, но и маршрутами для туристов с разным уровнем подготовки.

Топ-10 дополнили Черногория, Иордания и Греция. Чуть ниже оказались Перу, Канада и Гватемала.

"Есть так много неизведанных уголков мира, что-то, что является столь же интересной, насколько и сложной. Это может усложнить решение где путешествовать в одиночку. Существует столько вдохновения в интернете, которые часто трудно отличить то, что подходит для каждого", — отметил сооснователь компании Much Better Adventures Сэм Брюс, который заказал исследование.

Топ-10 стран для соло-путешественников:

  • Италия
  • Япония
  • Норвегия
  • Испания
  • Албания
  • Португалия
  • Непал
  • Черногория
  • Иордания
  • Греция

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства. Человека, совершающего такое путешествие, называют "туристом", "путешественником", "посетителем".

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Белые медведи способны ждать у дыхальных отверстий тюленей по 14 часов
Домашние животные
Белые медведи способны ждать у дыхальных отверстий тюленей по 14 часов Аудио 
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Авто
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Зоологи: кошки видят в темноте в 6 раз лучше людей благодаря слою клеток тапетуму
Домашние животные
Зоологи: кошки видят в темноте в 6 раз лучше людей благодаря слою клеток тапетуму Аудио 
Популярное
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души

Такаши Нихира превратил Honda CB1100EX в уникальный кастом в стиле Brat, оставив от оригинала лишь бак и создав всё остальное вручную.

Кастом Honda CB1100EX от Wedge Motorcycle: новый взгляд на классику
Зоологи: кошки видят в темноте в 6 раз лучше людей благодаря слою клеток тапетуму
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Марина Зудина ошеломила своим видом на 90-летии Табакова: поклонники не узнали актрису
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Хотите спокойного друга? Эти кошки созданы для объятий, а не для бега
Алла Пугачёва делает неожиданный шаг: уход из гражданства стал ответом на угрозы
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Последние материалы
Ксения Собчак объяснила, как составить образ в стиле преппи
Лишний вес замедляет заживление ран и осложняет операции
Мойка кузова на солнце оставляет следы и налёт, повреждая лакокрасочное покрытие
Корица снижает стресс и помогает восстановиться после переутомления
Улучшаем пищеварение: готовим чудо-сок из капусты, винограда и лимона
Рынок газа в Европе: надежды связаны с Россией и США
Безопасные путешествия: лучшие направления для самостоятельных поездок по версии исследования
Памела Андерсон рассказала о рецепте маринованных огурцов с необычным ингредиентом
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Ветеринары рассказали, что у кошек и собак больше общего, чем принято считать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.