Безопасные и бюджетные: какие страны подойдут для одиночных путешествий

Безопасные путешествия: лучшие направления для самостоятельных поездок по версии исследования

Хотите отправиться в путешествие без компании? Новое исследование выявило, какие страны идеально подходят для соло-туристов. В списке учитывались три критерия: безопасность, стоимость питания и удобство перелётов из Великобритании.

Лидер — Италия

Италия оказалась на первом месте, показав высокие результаты сразу по всем категориям. От Колизея в Риме и легендарной пасты в Болонье до треков в Доломитах — страна предлагает невероятное разнообразие для любителей одиночных приключений.

Следом — Япония и Норвегия

На втором месте расположилась Япония — одно из самых безопасных мест на планете. Здесь можно погрузиться в динамичную атмосферу Токио или провести дни на пляжах Окинавы.

Третья строчка у Норвегии. Осло идеально подходит для коротких поездок, а потрясающие фьорды и возможность увидеть Северное сияние делают страну уникальной для любителей природы.

Европа в топе

Испания заняла четвёртую позицию: туристы могут не только отдыхать на Коста-дель-Соль, но и открывать для себя Сан-Себастьян или Альгамбру в Гранаде.

Албания, признанная одной из самых доступных стран, стала пятой в списке.

Остальные направления

Шестое место досталось Португалии, известной как одно из самых бюджетных мест в Западной Европе.

Непал делит с ней позицию — страна привлекает не только Эверестом, но и маршрутами для туристов с разным уровнем подготовки.

Топ-10 дополнили Черногория, Иордания и Греция. Чуть ниже оказались Перу, Канада и Гватемала.

"Есть так много неизведанных уголков мира, что-то, что является столь же интересной, насколько и сложной. Это может усложнить решение где путешествовать в одиночку. Существует столько вдохновения в интернете, которые часто трудно отличить то, что подходит для каждого", — отметил сооснователь компании Much Better Adventures Сэм Брюс, который заказал исследование.

Топ-10 стран для соло-путешественников:

Италия

Япония

Норвегия

Испания

Албания

Португалия

Непал

Черногория

Иордания

Греция

