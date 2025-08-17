Безопасные и бюджетные: какие страны подойдут для одиночных путешествий

Хотите отправиться в путешествие без компании? Новое исследование выявило, какие страны идеально подходят для соло-туристов. В списке учитывались три критерия: безопасность, стоимость питания и удобство перелётов из Великобритании.
Италия оказалась на первом месте, показав высокие результаты сразу по всем категориям. От Колизея в Риме и легендарной пасты в Болонье до треков в Доломитах — страна предлагает невероятное разнообразие для любителей одиночных приключений.
На втором месте расположилась Япония — одно из самых безопасных мест на планете. Здесь можно погрузиться в динамичную атмосферу Токио или провести дни на пляжах Окинавы.
Третья строчка у Норвегии. Осло идеально подходит для коротких поездок, а потрясающие фьорды и возможность увидеть Северное сияние делают страну уникальной для любителей природы.
Испания заняла четвёртую позицию: туристы могут не только отдыхать на Коста-дель-Соль, но и открывать для себя Сан-Себастьян или Альгамбру в Гранаде.
Албания, признанная одной из самых доступных стран, стала пятой в списке.
Шестое место досталось Португалии, известной как одно из самых бюджетных мест в Западной Европе.
Непал делит с ней позицию — страна привлекает не только Эверестом, но и маршрутами для туристов с разным уровнем подготовки.
Топ-10 дополнили Черногория, Иордания и Греция. Чуть ниже оказались Перу, Канада и Гватемала.
"Есть так много неизведанных уголков мира, что-то, что является столь же интересной, насколько и сложной. Это может усложнить решение где путешествовать в одиночку. Существует столько вдохновения в интернете, которые часто трудно отличить то, что подходит для каждого", — отметил сооснователь компании Much Better Adventures Сэм Брюс, который заказал исследование.
Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства. Человека, совершающего такое путешествие, называют "туристом", "путешественником", "посетителем".
Такаши Нихира превратил Honda CB1100EX в уникальный кастом в стиле Brat, оставив от оригинала лишь бак и создав всё остальное вручную.