Шок-контент: американский турист разгадал тайну британских безалкогольных напитков

Американец попробовал британские Vimto, Tizer и Irn-Bru и вызвал гнев нации
Туризм

Вердикт американца в сети вызвал бурю эмоций среди британцев после того, как тот попробовал три популярных местных безалкогольных напитка и заявил, что они "на вкус одинаковые".

газированные напитки
Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
газированные напитки

В своем последнем видео он поддался уговорам своей британской подруги и провёл слепую дегустацию напитков Vimto, Tizer и Irn-Bru. Сначала попробовал Vimto, который представляет собой смесь винограда, черной смородины и малины, и сравнил его вкус с "искусственной жевательной резинкой". За это он поставил 4 из 10, отметив, что в солнечный день он может быть "освежающим".

Tizer с цитрусовыми удивил "традиционным" вкусом, и оценка повысилась до 6 из 10. Он описал его как сладкий, похожий на "оранжево-сливочную Coca-Cola".

Когда дошла очередь до Irn-Bru, известного своим шотландским наследием, американец снова отметил, что вкус напоминает жевательную резинку, поставив 6 из 10. Несмотря на это, его меньше всего впечатлил Vimto, который он назвал "навязчивым и странным".

После его оценок возникло бурное обсуждение, и многие британцы, включая шотландцев, упрекнули "горе-дегустатора" в отсутствии вкусовых рецепторов, сообщает Daily Mail.

Уточнения

Эмо́ция (от лат. emoveo — потрясаю, волную) — психический процесс средней продолжительности, отражающий субъективное оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям и объективному миру. Эмоции на рабочем месте влияют на производственные показатели организации.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
