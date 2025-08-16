Пляж-кратер, бассейн Посейдона и бухты без людей: лучшие места острова в Греции можно обойти пешком

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Острова Куфонисия сохраняют традиционный уклад с рыболовством и пешими маршрутами
2:10
Туризм

Греция славится Санторини и Микносом, но настоящая сокровищница скрывается в Малых Кикладах. Одним из её чудес стали Куфонисия — крошечная группа островов, где прозрачная вода и золотые пляжи напоминают Карибы.

Куфонисия, Греция
Фото: commons.wikimedia.org by Roma Neus, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Куфонисия, Греция

Атмосфера острова

Куфонисия состоят из двух островов: Ано (Верхний) и Като (Нижний). Жизнь кипит только на Ано Куфониси, где около 400 жителей по-прежнему зарабатывают рыболовством. В гавани соседствуют рыбацкие лодки и яхты, а в Хоре, главном посёлке, узкие улочки обрамляют белоснежные дома. Здесь легко найти таверну с террасой и свежими дарами Эгейского моря.

Лучшие пляжи

  • Пори — живописный пляж в форме кратера, с песчаной косой и водой всех оттенков синего. Подходит для снорклинга.
  • Фанос — мелководный пляж недалеко от Хоры с барами и шезлонгами.
  • Италида — тихое место, где часто отдыхают нудисты.
  • Като-Куфониси — необитаемый остров с бухтами Неро и Лаки для тех, кто ищет полное уединение.

Необычная достопримечательность — природный бассейн Писина, высеченный в скалах. Местные верят, что его создал Посейдон для нимф.

Пешие прогулки и маршруты

Ано Куфониси настолько компактен, что здесь почти не используют автомобили. Лучший способ открыть остров — пешие маршруты. Один из самых красивых ведёт от Хоры вдоль побережья до залива Парианос и дальше к смотровой площадке у разрушенной часовни Пророка Илии.

Как добраться

Куфонисия стали популярнее, и теперь паромы ходят чаще. Из Афин (Пирей) сюда можно добраться за 4 часа, а уже на месте воспользоваться водным такси, чтобы исследовать Като-Куфониси.

Из порта Аммос в Хоре отправляются паромы на Наксос, Миконос и Санторини. А если хочется продолжить открывать редкие жемчужины, отправляйтесь на Фолегандрос — один из самых недооценённых островов Греции.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
