Пляж-кратер, бассейн Посейдона и бухты без людей: лучшие места острова в Греции можно обойти пешком

Греция славится Санторини и Микносом, но настоящая сокровищница скрывается в Малых Кикладах. Одним из её чудес стали Куфонисия — крошечная группа островов, где прозрачная вода и золотые пляжи напоминают Карибы.
Куфонисия состоят из двух островов: Ано (Верхний) и Като (Нижний). Жизнь кипит только на Ано Куфониси, где около 400 жителей по-прежнему зарабатывают рыболовством. В гавани соседствуют рыбацкие лодки и яхты, а в Хоре, главном посёлке, узкие улочки обрамляют белоснежные дома. Здесь легко найти таверну с террасой и свежими дарами Эгейского моря.
Необычная достопримечательность — природный бассейн Писина, высеченный в скалах. Местные верят, что его создал Посейдон для нимф.
Ано Куфониси настолько компактен, что здесь почти не используют автомобили. Лучший способ открыть остров — пешие маршруты. Один из самых красивых ведёт от Хоры вдоль побережья до залива Парианос и дальше к смотровой площадке у разрушенной часовни Пророка Илии.
Куфонисия стали популярнее, и теперь паромы ходят чаще. Из Афин (Пирей) сюда можно добраться за 4 часа, а уже на месте воспользоваться водным такси, чтобы исследовать Като-Куфониси.
Из порта Аммос в Хоре отправляются паромы на Наксос, Миконос и Санторини. А если хочется продолжить открывать редкие жемчужины, отправляйтесь на Фолегандрос — один из самых недооценённых островов Греции.
Выбираете шторы к светлым обоям? Узнайте 5 стильных приемов: от сложных оттенков до игры фактур. Создайте идеальный баланс и уют в вашем интерьере!