Компенсация за потерянный багаж: реальный опыт от путешественников

Туризм

Задержанный или потерянный багаж — не просто неприятность, а ситуация, за которую авиакомпания обязана заплатить. Время, потраченное на ожидание вещей, и необходимость покупать одежду или лекарства — это ваши прямые расходы. И их можно компенсировать.

Лента выдачи багажа
Фото: commons.wikimedia.org by Kprateek88, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лента выдачи багажа

Сколько вам должны

"Авиакомпании обязаны возмещать пассажирам разумные, подтверждённые и фактические непредвиденные расходы, которые они могут понести в случае задержки багажа", — написано в правилах Министерства транспорта США (DOT).

Максимальная выплата для внутренних рейсов — до 4700 долларов. При международных перелётах сроки и суммы разные:

  • до 1300 евро (≈1500 долларов) в пределах ЕС;
  • до 1700 долларов по Монреальской конвенции для большинства международных авиакомпаний.
  • На внутренних рейсах размер выплат регламентирует Воздушный кодекс РФ.

Если багаж не доставлен в течение 12 часов после посадки на внутренних рейсах или в течение 15-30 часов при международных перелётах — у вас есть право требовать компенсацию.

Почему нельзя сдаваться

Авиакомпании редко сразу соглашаются платить. Чаще всего первый запрос онлайн отклоняют. Но если настаивать и ссылаться на нормы DOT или Монреальской конвенции, результат будет.

Так, в 2024 году один пользователь добился от United Airlines 1544,16 долларов за задержку трёх сумок всего на сутки.

Что делать путешественнику

  1. Ещё до рейса сфотографируйте чемодан и его содержимое.
  2. По возможности выбирайте прямые рейсы и сдавайте багаж заранее.
  3. При задержке сразу заполните PIR-форму (Property Irregularity Report).
  4. Храните все чеки за покупки необходимых вещей: одежда, лекарства, средства гигиены.
  5. Подайте заявку онлайн и, если потребуется, апелляцию.
  6. Не забудьте запросить возврат платы за багаж.

Даже при наличии туристической страховки сначала обращайтесь в авиакомпанию. Обычно страховка покрывает только то, что не оплатил перевозчик. Главное — действовать настойчиво, но вежливо.

Уточнения

Воздушный кодекс Российской Федерации — кодифицированный нормативно-правовой акт, являющийся основным источником, регулирующим отношения в сфере использования воздушного пространства Российской Федерации и деятельности в области авиации.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
