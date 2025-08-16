Компенсация за потерянный багаж: реальный опыт от путешественников

Задержанный или потерянный багаж — не просто неприятность, а ситуация, за которую авиакомпания обязана заплатить. Время, потраченное на ожидание вещей, и необходимость покупать одежду или лекарства — это ваши прямые расходы. И их можно компенсировать.
"Авиакомпании обязаны возмещать пассажирам разумные, подтверждённые и фактические непредвиденные расходы, которые они могут понести в случае задержки багажа", — написано в правилах Министерства транспорта США (DOT).
Максимальная выплата для внутренних рейсов — до 4700 долларов. При международных перелётах сроки и суммы разные:
Если багаж не доставлен в течение 12 часов после посадки на внутренних рейсах или в течение 15-30 часов при международных перелётах — у вас есть право требовать компенсацию.
Авиакомпании редко сразу соглашаются платить. Чаще всего первый запрос онлайн отклоняют. Но если настаивать и ссылаться на нормы DOT или Монреальской конвенции, результат будет.
Так, в 2024 году один пользователь добился от United Airlines 1544,16 долларов за задержку трёх сумок всего на сутки.
Даже при наличии туристической страховки сначала обращайтесь в авиакомпанию. Обычно страховка покрывает только то, что не оплатил перевозчик. Главное — действовать настойчиво, но вежливо.
