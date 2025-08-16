Красные креветки, сырой тунец и пицца без глютена: в деревне на Сицилии живут 80 человек и миллионы вкусов

Когда думаешь о Сицилии, в воображении всплывают два противоположных образа. Один — суровый мир мафиозных кланов из "Крёстного отца". Другой — солнечная, почти сказочная Сицилия из "Парадизо", где маленькие городки, лимонные рощи и бирюзовое море создают картину безмятежности. И именно в деревне Скопелло этот второй образ оживает.
Скопелло расположен на северо-западе острова, между Кастелламмаре-дель-Гольфо и Сан-Вито-Ло-Капо. Добраться сюда проще всего на машине. От аэропорта Палермо путь займёт около 45 минут, а вот из Катании придётся ехать почти 3,5 часа.
Август в Скопелло — рай для любителей жары: температура держится около +33 °C. Осенью становится прохладнее, туристов меньше, а цены приятнее. Чистейшие воды идеально подходят для плавания и снорклинга.
Настоящий символ деревни — Тоннару-ди-Скопелло, бывшая тунцовая ловушка, превращённая в пляжный клуб и музей. Место популярное, поэтому лучше приходить рано или бронировать заранее.
Несмотря на то что в деревне живёт всего около 80 человек, гастрономическая жизнь здесь удивляет.
Скопелло остаётся в тени более популярных туристических направлений Сицилии, и именно это делает его особенным. Здесь нет бесконечных очередей и толп, зато есть природа, море и кухня, которые по-настоящему передают душу острова.
Сици́лия (итал. и сиц. Sicilia) — область в Италии. Включает в себя одноимённый остров, а также прилегающие к нему Липарские, Эгадские, Пантеллерия, Устика и Пелагские острова. Благодаря распространению (помимо итальянского) также сицилийского языка, область имеет специальный статус.
