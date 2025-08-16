Красные креветки, сырой тунец и пицца без глютена: в деревне на Сицилии живут 80 человек и миллионы вкусов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Деревня Скопелло на Сицилии сочетает пляжный отдых с гастрономией и природой
2:23
Туризм

Когда думаешь о Сицилии, в воображении всплывают два противоположных образа. Один — суровый мир мафиозных кланов из "Крёстного отца". Другой — солнечная, почти сказочная Сицилия из "Парадизо", где маленькие городки, лимонные рощи и бирюзовое море создают картину безмятежности. И именно в деревне Скопелло этот второй образ оживает.

Фото: commons.wikimedia.org by Joe Wallace, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Как добраться

Скопелло расположен на северо-западе острова, между Кастелламмаре-дель-Гольфо и Сан-Вито-Ло-Капо. Добраться сюда проще всего на машине. От аэропорта Палермо путь займёт около 45 минут, а вот из Катании придётся ехать почти 3,5 часа.

Море и дикая природа

Август в Скопелло — рай для любителей жары: температура держится около +33 °C. Осенью становится прохладнее, туристов меньше, а цены приятнее. Чистейшие воды идеально подходят для плавания и снорклинга.

Настоящий символ деревни — Тоннару-ди-Скопелло, бывшая тунцовая ловушка, превращённая в пляжный клуб и музей. Место популярное, поэтому лучше приходить рано или бронировать заранее.

Где поесть

Несмотря на то что в деревне живёт всего около 80 человек, гастрономическая жизнь здесь удивляет.

  • Bar Nettuno — любимое место туристов с уютной террасой и блюдами из свежайших морепродуктов: сырой тунец, красные креветки, паста бузиате с песто, миндалём и томатами.
  • Made n' Sicilia — ресторан для тех, кто ценит локальную кухню, но нуждается в безглютеновых альтернативах: здесь даже пицца и тирамису доступны в таком варианте.

Где остановиться

  • La Tavernetta — уютный отель с бассейном и видом на море, к тому же при прямом бронировании предлагают скидку.
  • Tonnara di Scopello — более роскошный вариант с апартаментами, собственным пляжем, садами и террасами.

Почему стоит ехать именно сюда

Скопелло остаётся в тени более популярных туристических направлений Сицилии, и именно это делает его особенным. Здесь нет бесконечных очередей и толп, зато есть природа, море и кухня, которые по-настоящему передают душу острова.

Уточнения

Сици́лия (итал. и сиц. Sicilia) — область в Италии. Включает в себя одноимённый остров, а также прилегающие к нему Липарские, Эгадские, Пантеллерия, Устика и Пелагские острова. Благодаря распространению (помимо итальянского) также сицилийского языка, область имеет специальный статус.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
