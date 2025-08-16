Рай под водой: где за одно погружение можно увидеть почти все богатства тропического океана

Гиды по дайвингу рассказали о лучших местах Кораллового треугольника: Раджа Ампат и Бунакен

Представьте место, где в одном погружении можно увидеть почти все богатства тропического океана. Здесь манты парят в толще воды, мимо проплывают черепахи, а коралловые сады переливаются всеми цветами. Добро пожаловать в Коралловый треугольник — регион, который дайверы называют настоящим раем.

Фото: commons.wikimedia.org by Nhobgood - Nick Hobgood, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Коралловый треугольник

Где находится Коралловый треугольник

Этот уникальный природный регион раскинулся в тропических водах Индо-Тихоокеанского бассейна и охватывает акватории Индонезии, Малайзии, Папуа-Новой Гвинеи, Филиппин, Соломоновых Островов и Восточного Тимора. Именно здесь обитает более 76% всех известных науке видов кораллов, около трёх тысяч видов рыб, шесть из семи видов морских черепах, а также невероятное разнообразие моллюсков и ракообразных.

Лучшие места для погружений

Индонезийские рифы считаются одними из самых богатых по биоразнообразию в мире. Дайвинг в таких местах, как Раджа Ампат (Raja Ampat) или Бунакен, даёт шанс увидеть акул, карликовых морских коньков и целые стаи экзотических рыб.

Угрозы подводному раю

Несмотря на свою красоту, Коралловый треугольник находится под давлением человеческой деятельности:

рост населения и промышленности;

загрязнение моря;

браконьерство;

дноуглубительные работы.

К этому добавляются и глобальные угрозы — изменение климата, повышение температуры и уровня моря, подкисление океана. Всё это может серьёзно изменить экосистему региона.

Почему сюда стоит поехать

Для дайверов это не просто путешествие, а встреча с уникальным миром, который пока ещё можно увидеть во всей его красе. Погружение в Коралловом треугольнике — это возможность оказаться в одном из самых богатых и живых уголков планеты.

Уточнения

Да́йвинг (англ. diving от англ. to dive — нырять) — подводное плавание со специальным снаряжением.

