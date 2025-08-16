Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Листья кукурузы применяют как укрывной материал для растений
Кунжутное и тыквенное масло улучшают вкус и усиливают пользу овощного салата
Спринт, фартлек, холмы и HIIT: 4 тренировки на беговой дорожке для сжигания жира
Гарвардское исследование назвало опасный для возникновения диабета способ приготовления картофеля
Эксперты советуют мыть автомобиль не реже раза в неделю
Кальций из молочных продуктов усваивается лучше, чем из растительных источников
Монофосфат калия в августе помогает вырастить крупные кочаны капусты
Гребнистый крокодил ежедневно съедает до двух коров у берегов Австралии
Стирка джинсов в холодной воде и без отжима снижает риск деформации ткани

Две тысячи лет без перебоев: тайная система, что питает самые живописные поля Китая водой

Гиды советуют: лучший вид на рисовые поля Хунхэ-Хани открывается из деревни Дуойишу
1:45
Туризм

Китай — это не только крупнейшее государство планеты с самым многочисленным населением, но и страна с семью климатическими поясами, уникальным культурным укладом и бесконечным разнообразием традиций. Путешествовать сюда можно снова и снова — каждый раз она открывается с новой стороны.

Рисовые террасы Хунхэ-Хани
Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Рисовые террасы Хунхэ-Хани

Рисовые террасы Хунхэ-Хани

Рис — основа китайской кухни и важная часть культурной идентичности страны. Поэтому, чтобы понять Китай глубже, стоит не только попробовать местные блюда, но и увидеть, как выращивают эту зерновую культуру.

В провинции Юньнань, по склонам гор, каскадом тянутся величественные рисовые поля общей площадью более 126 кв. км. Их орошают по системе, которой уже две тысячи лет: здесь сочетаются искусственные каналы и естественные источники воды. Эта система работает без сбоев, обеспечивая идеальную влажность почвы.

Приезжают сюда не только за атмосферой, но и за потрясающими фотографиями.

  • С ноября по апрель поля заливает вода, и на протяжении десяти километров можно увидеть, как небо отражается в зеркальной глади террас.

  • В мае начинается посадка риса

  • В сентябре — сбор урожая, когда поля окрашиваются в тёплые золотисто-коричневые тона.

Как добраться

Террасы раскинулись на большой территории, и подъехать к ним можно из разных деревень и городков Юньнани. В некоторых местах действуют условные "блокпосты", где с туристов взимают плату за вход. Один из популярных вариантов — посетить деревню Дуойишу, откуда открывается впечатляющий вид на каскады.

Уточнения

Рисовые террасы — расположенные на вертикальных террасах рисовые поля, в основном в странах Восточной Азии (Китае, Японии, Вьетнаме, на Филиппинах), где они являются традиционной частью пейзажа.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Масло, глина и ещё раз масло: формула идеальной чистки кожи
Красота и стиль
Масло, глина и ещё раз масло: формула идеальной чистки кожи Аудио 
Фитнес-тренеры составили 15-минутную тренировку для глубоких мышц кора
Новости спорта
Фитнес-тренеры составили 15-минутную тренировку для глубоких мышц кора Аудио 
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Популярное
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.

Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Не Chery и не Haval: какая китайская марка обошла всех по надежности
Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Кошачий язык любви: 17 сигналов, которые хозяева часто путают с капризами
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Последние материалы
Яблочный уксус помогает бороться с сединой летом — естественный метод
Бег, прыжки и бёрпи заставят ваше сердце работать на полную
Анна Семенович пожаловалась на сервис в европейском ресторане
Гиды советуют: лучший вид на рисовые поля Хунхэ-Хани открывается из деревни Дуойишу
Гороховый суп получится гуще и ароматнее при добавлении масла и сахара
Исследование: stop/start экономит топливо, но сокращает срок службы мотора
Учёные нашли крупнейшую стратиграфическую инверсию в Северном море
Цедра грейпфрута снижает сахар и холестерин — благодаря флавоноиду нарингину
Удвоение пенсии: кто может рассчитывать на повышенные выплаты
Разъяснены правила поведения при росте температуры двигателя в пути
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.