Две тысячи лет без перебоев: тайная система, что питает самые живописные поля Китая водой

Гиды советуют: лучший вид на рисовые поля Хунхэ-Хани открывается из деревни Дуойишу

1:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Китай — это не только крупнейшее государство планеты с самым многочисленным населением, но и страна с семью климатическими поясами, уникальным культурным укладом и бесконечным разнообразием традиций. Путешествовать сюда можно снова и снова — каждый раз она открывается с новой стороны.

Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Рисовые террасы Хунхэ-Хани

Рисовые террасы Хунхэ-Хани

Рис — основа китайской кухни и важная часть культурной идентичности страны. Поэтому, чтобы понять Китай глубже, стоит не только попробовать местные блюда, но и увидеть, как выращивают эту зерновую культуру.

В провинции Юньнань, по склонам гор, каскадом тянутся величественные рисовые поля общей площадью более 126 кв. км. Их орошают по системе, которой уже две тысячи лет: здесь сочетаются искусственные каналы и естественные источники воды. Эта система работает без сбоев, обеспечивая идеальную влажность почвы.

Приезжают сюда не только за атмосферой, но и за потрясающими фотографиями.

С ноября по апрель поля заливает вода, и на протяжении десяти километров можно увидеть, как небо отражается в зеркальной глади террас.

В мае начинается посадка риса

В сентябре — сбор урожая, когда поля окрашиваются в тёплые золотисто-коричневые тона.

Как добраться

Террасы раскинулись на большой территории, и подъехать к ним можно из разных деревень и городков Юньнани. В некоторых местах действуют условные "блокпосты", где с туристов взимают плату за вход. Один из популярных вариантов — посетить деревню Дуойишу, откуда открывается впечатляющий вид на каскады.

Уточнения

Рисовые террасы — расположенные на вертикальных террасах рисовые поля, в основном в странах Восточной Азии (Китае, Японии, Вьетнаме, на Филиппинах), где они являются традиционной частью пейзажа.

