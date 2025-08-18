Туристы заплатят меньше всего за аренду авто летом 2025-го: цены снижаются, но не во всех странах

Цены на аренду авто возвращаются к докризисным уровням — Daily Mail

Аренда автомобиля на популярных туристических направлениях в 2025 году станет немного доступнее. Согласно информации Daily Mail, средняя недельная стоимость аренды автомобиля летом составит 369 фунтов (438 евро). Это на 11 фунтов (13 евро) меньше, чем годом ранее, и почти на 240 фунтов (282 евро) ниже цен 2022 года.

Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey emcomeau, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобильная трасса

География исследования

Исследование охватило период с 26 июля по 2 августа и учитывало предложения шести крупнейших компаний по прокату. В список вошли 12 направлений: Мюнхен, Флорида, Дубровник, Барселона, Даламан, Фару, Сидней, Крит, Лондон, Ницца, Милан и Женева.

Доступные направления

Лучшие цены ожидают путешественников в Фару (254 фунта, 300 евро). На втором месте — Мюнхен (307 фунтов, 364 евро). Также выгодные условия предлагают Барселона (316 фунтов, 375 евро) и Даламан (325 фунтов, 386 евро).

Дорогие направления

Среди самых дорогих — Женева (576 фунтов, 684 евро). Высокие цены сохраняются на Крите (429 фунтов, 510 евро), в Ницце и Милане (около 400 фунтов, 475 евро). В Лондоне стоимость аренды сопоставима с французскими и итальянскими курортами.

Аренда вне Европы

Вне Европы цены также остаются высокими: например, в Сиднее недельная аренда автомобиля обойдётся в 365 фунтов (433 евро).

Условия нужно уточнять заранее

Эксперт Daily Mail Бен Уолтертон отмечает, что рынок постепенно возвращается к докризисным уровням. Он советует:

уточнять условия аренды заранее;

избегать скрытых платежей;

использовать собственные аксессуары (детское кресло, GPS);

оформлять независимую страховку.

В 2025 году аренда автомобилей действительно станет доступнее, однако значительные различия между направлениями сохраняются, и выбор города может существенно повлиять на бюджет поездки.

Уточнения

Фа́ру (порт. Faro [ˈfaɾu]) — город и морской порт на юге Португалии, центр одноимённого округа и муниципалитета, центр исторической провинции Алгарве.

