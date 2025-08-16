Город, где будущее уже построено: 3 места в Дубае, которые обгоняют время

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Дубай — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов, который стал символом технологического прогресса и смелых архитектурных идей. Здесь каждый проект поражает масштабом, а туристы могут увидеть новейшие достижения уже сегодня, просто прогуливаясь по городу или посещая музеи и выставки.

Отдых в Дубае
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Отдых в Дубае

Бурдж-Халифа — инженерное чудо

Самое высокое здание в мире впечатляет не только высотой в 828 метров, но и инновационными технологиями, использованными при его создании. Архитекторы спроектировали башню с учётом аэродинамических особенностей, что помогает минимизировать влияние ветра. Умные стеклянные панели на фасаде отражают солнечные лучи, уменьшая энергопотребление, а сложная система водоснабжения перерабатывает до 15 миллионов литров воды в год для охлаждения и повторного использования. Конструкция устойчива к землетрясениям и ураганам, а система безопасности признана одной из самых надёжных в мире.

Museum of the Future — окно в мир технологий

Футуристическое здание с арабской каллиграфией на фасаде уже стало одним из символов Дубая. Внутри гостей ждут интерактивные залы, посвящённые искусственному интеллекту, робототехнике, устойчивому развитию и освоению космоса. Здесь можно протестировать VR-симуляторы, узнать о проекте Mars Science City и даже "прогуляться" по марсианскому городу, почувствовав, как может выглядеть жизнь на Красной планете.

Dubai Frame — рамка, соединяющая эпохи

В парке Zabeel расположена гигантская "рамка" высотой 150 метров, с которой открывается панорамный вид на два облика Дубая. С одной стороны — старинные районы, включая Дейру и исторический Аль-Фахиди, с другой — современные символы города, такие как Бурдж-Халифа и Бурдж-эль-Араб. Внутри башен работает музей, где можно пройти через три временные зоны: прошлое, настоящее и будущее, словно путешествуя во времени.

Что в итоге

Дубай — это не только пляжи и роскошные отели. Это место, где архитектура и технологии становятся достопримечательностями, а каждый объект — отдельная история, которую хочется увидеть своими глазами.

Уточнения

Дуба́й (араб. دُبَيْ‎ [du.bajj]) — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
