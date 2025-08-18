Один билет — тысячи впечатлений: какие страны вошли в топ-10 для соло-путешествий

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Италию признали лучшей страной для путешествий в одиночку
Одиночные путешествия становятся всё более популярными: всё больше туристов выбирают возможность исследовать мир самостоятельно, не завися от спутников и групповых туров.

Окинава
Фото: commons.wikimedia.org by 663highland is licensed under GNU Free Documentation License
Окинава

Исследование лучших стран для соло-туристов

Новое исследование, пишет iefimerida.gr, определило страны, которые лучше всего подходят для самостоятельных путешественников.

Критерии оценки:

  • уровень безопасности;
  • стоимость проживания и питания;
  • удобство транспортной системы;
  • доступность авиабилетов.

Топ-10 стран для соло-путешествий

1. Италия

  • Лидер рейтинга.
  • Высокие оценки за безопасность, гастрономию и удобство маршрутов.
  • Богатое историческое наследие и вкусная кухня.
  • Множество пеших троп.
  • Римини признан самым бюджетным направлением для авиаперелётов в июле.

2. Япония

  • Одна из самых безопасных стран мира.
  • Возможность сочетать мегаполис Токио с отдыхом на пляжах Окинавы.
  • Уникальная культура и высокотехнологичная инфраструктура.
  • Доброжелательные местные жители.

3. Норвегия

  • Отличный выбор как для короткого отдыха в Осло, так и для долгих поездок.
  • Впечатляющие природные ландшафты.
  • Возможности: пляжный отдых, наблюдение Северного сияния.

4. Испания

  • Популярные пляжи Коста-дель-Соль.
  • Менее известные, но яркие маршруты: Сан-Себастьян — кулинарная столица,
    Гранада и дворец Альгамбра.

5. Албания

  • Перспективное европейское направление.
  • Одна из самых доступных по цене стран.
  • Сочетание морских курортов и аутентичной атмосферы небольших городов.

6. Португалия

  • Самое выгодное финансовое направление в Западной Европе.
  • Пляжи мирового уровня.
  • Живописные пешие маршруты для любителей активного отдыха.

7–10. Другие страны

  • Непал — легендарный Эверест, маршруты для туристов любого уровня.
  • Черногория — красивые побережья и горные ландшафты.
  • Иордания — сочетание древней истории и природы.
  • Греция — культура, острова и гастрономия.

Страны, набирающие популярность

За пределами первой десятки исследование выделяет:

  • Перу,
  • Канаду,
  • Гватемалу.

Эти направления также становятся всё более востребованными среди соло-путешественников.

Уточнения

Ри́мини (итал. Rimini) — крупнейший итальянский курорт на Адриатическом побережье с населением 150 590 жителей, столица одноимённой провинции в области Эмилия-Романья. Римини является символом Адриатического побережья Романьи.

Альга́мбра (исп. Alhambra, от араб. аль-хамра — «красная») — архитектурно-парковый ансамбль, расположенный на холмистой террасе в восточной части города Гранада в Южной Испании.

Окина́ва — самый крупный остров японского архипелага Рюкю, расположенный приблизительно посередине между Кюсю и Тайванем. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
