Один билет — тысячи впечатлений: какие страны вошли в топ-10 для соло-путешествий

Одиночные путешествия становятся всё более популярными: всё больше туристов выбирают возможность исследовать мир самостоятельно, не завися от спутников и групповых туров.
Фото: commons.wikimedia.org by 663highland is licensed under GNU Free Documentation License
Исследование лучших стран для соло-туристов
Новое исследование, пишет iefimerida.gr, определило страны, которые лучше всего подходят для самостоятельных путешественников.
Критерии оценки:
уровень безопасности;
стоимость проживания и питания;
удобство транспортной системы;
доступность авиабилетов.
Топ-10 стран для соло-путешествий
1. Италия
Лидер рейтинга.
Высокие оценки за безопасность, гастрономию и удобство маршрутов.
Богатое историческое наследие и вкусная кухня.
Множество пеших троп.
Римини признан самым бюджетным направлением для авиаперелётов в июле.
2. Япония
Одна из самых безопасных стран мира.
Возможность сочетать мегаполис Токио с отдыхом на пляжах Окинавы.
Уникальная культура и высокотехнологичная инфраструктура.
Доброжелательные местные жители.
3. Норвегия
Отличный выбор как для короткого отдыха в Осло, так и для долгих поездок.
Впечатляющие природные ландшафты.
Возможности: пляжный отдых, наблюдение Северного сияния.
4. Испания
Популярные пляжи Коста-дель-Соль.
Менее известные, но яркие маршруты: Сан-Себастьян — кулинарная столица, Гранада и дворец Альгамбра.
5. Албания
Перспективное европейское направление.
Одна из самых доступных по цене стран.
Сочетание морских курортов и аутентичной атмосферы небольших городов.
6. Португалия
Самое выгодное финансовое направление в Западной Европе.
Пляжи мирового уровня.
Живописные пешие маршруты для любителей активного отдыха.
7–10. Другие страны
Непал — легендарный Эверест, маршруты для туристов любого уровня.
Черногория — красивые побережья и горные ландшафты.
Иордания — сочетание древней истории и природы.
Греция — культура, острова и гастрономия.
Страны, набирающие популярность
За пределами первой десятки исследование выделяет:
Перу,
Канаду,
Гватемалу.
Эти направления также становятся всё более востребованными среди соло-путешественников.
Уточнения
Ри́мини (итал. Rimini) — крупнейший итальянский курорт на Адриатическом побережье с населением 150 590 жителей, столица одноимённой провинции в области Эмилия-Романья. Римини является символом Адриатического побережья Романьи.
Альга́мбра (исп. Alhambra, от араб. аль-хамра — «красная») — архитектурно-парковый ансамбль, расположенный на холмистой террасе в восточной части города Гранада в Южной Испании.
Окина́ва — самый крупный остров японского архипелага Рюкю, расположенный приблизительно посередине между Кюсю и Тайванем.