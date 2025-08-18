Один билет — тысячи впечатлений: какие страны вошли в топ-10 для соло-путешествий

Италию признали лучшей страной для путешествий в одиночку

Одиночные путешествия становятся всё более популярными: всё больше туристов выбирают возможность исследовать мир самостоятельно, не завися от спутников и групповых туров.

Исследование лучших стран для соло-туристов

Новое исследование, пишет iefimerida.gr, определило страны, которые лучше всего подходят для самостоятельных путешественников.

Критерии оценки:

уровень безопасности;

стоимость проживания и питания;

удобство транспортной системы;

доступность авиабилетов.

Топ-10 стран для соло-путешествий

1. Италия

Лидер рейтинга.

Высокие оценки за безопасность, гастрономию и удобство маршрутов.

Богатое историческое наследие и вкусная кухня.

Множество пеших троп.

Римини признан самым бюджетным направлением для авиаперелётов в июле.

2. Япония

Одна из самых безопасных стран мира.

Возможность сочетать мегаполис Токио с отдыхом на пляжах Окинавы.

Уникальная культура и высокотехнологичная инфраструктура.

Доброжелательные местные жители.

3. Норвегия

Отличный выбор как для короткого отдыха в Осло, так и для долгих поездок.

Впечатляющие природные ландшафты.

Возможности: пляжный отдых, наблюдение Северного сияния.

4. Испания

Популярные пляжи Коста-дель-Соль.

Менее известные, но яркие маршруты: Сан-Себастьян — кулинарная столица,

Гранада и дворец Альгамбра.

5. Албания

Перспективное европейское направление.

Одна из самых доступных по цене стран.

Сочетание морских курортов и аутентичной атмосферы небольших городов.

6. Португалия

Самое выгодное финансовое направление в Западной Европе.

Пляжи мирового уровня.

Живописные пешие маршруты для любителей активного отдыха.

7–10. Другие страны

Непал — легендарный Эверест, маршруты для туристов любого уровня.

Черногория — красивые побережья и горные ландшафты.

Иордания — сочетание древней истории и природы.

Греция — культура, острова и гастрономия.

Страны, набирающие популярность

За пределами первой десятки исследование выделяет:

Перу,

Канаду,

Гватемалу.

Эти направления также становятся всё более востребованными среди соло-путешественников.

Уточнения

