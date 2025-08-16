Место, где море меняет цвет, а тропы хранят тайны Рая, Ада и царских визитов

Гиды: в Новом Свете туристов привлекают три бухты разного цвета и Голицынская тропа

Туризм

Восточный Крым хранит множество живописных уголков, но поселок Новый Свет — особенный. Всего в семи километрах от шумного Судака он встречает тишиной, свежим воздухом и зелёными склонами. Здесь горы обнимают бухты, а море меняет цвет, будто художник каждое утро берёт новую палитру.

Фото: commons.wikimedia.org by HoroshilovAleksandr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Новый Свет, Крым

Море трёх цветов

Главная природная визитка Нового Света — три бухты, каждая со своим неповторимым оттенком.

Зелёная бухта — в самом центре посёлка. Её берег усыпан галькой и серым песком, а спокойная вода и удобная набережная делают её идеальным местом для размеренного отдыха.

Синяя бухта спрятана за мысом Капчик, который своим силуэтом напоминает доисторического ящера. Её также называют Разбойничьей: легенды гласят, что здесь прятались суда контрабандистов.

Голубая бухта у подножия Караул-Обы известна тем, что когда-то здесь отдыхал Николай II на яхте "Штандарт". Сегодня сюда тянутся туристы, чтобы попасть на Царский пляж — путь к нему проходит по непростой, но захватывающей тропе.

Голицынская тропа и древняя история

Окрестности Нового Света — это череда горных хребтов, можжевеловых рощ и редких судакских сосен. Через них пролегает Голицынская тропа — живописный маршрут, где встречаются ступени древней Таврской лестницы, поляны с поэтичными названиями "Рая" и "Ада" и увитое плющом Адамово ложе.

Путь местами непрост, но награда стоит усилий — с вершины Караул-Обы открывается панорама трёх бухт сразу. В этих местах археологи находили следы таврских стоянок VII-VI веков до н. э., а в конце маршрута можно увидеть остатки Боспорской крепости I века до н. э.

Шампанская страница истории

Новый Свет знаменит не только природой, но и винодельческими традициями. Именно здесь князь Лев Голицын основал в 1878 году завод, положивший начало истории крымского шампанского. Сегодня это часть культурного наследия региона, но отдельного рассказа заслуживает сам процесс его создания и легенды, с ним связанные.

Уточнения

Бу́хта (нем. Bucht) — небольшая часть моря, залива, озера, водохранилища, обособленная от открытых вод частями суши и защищённая ими от волн и ветра.

