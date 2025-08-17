Дорога на юг без удара по кошельку: предложена льгота для семейных поездок

В Госдуме предложили скидку 30% на платные трассы для семей с детьми

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Депутаты Госдумы от партии "Новые люди" — Амир Хамитов, Владимир Плякин и Антон Ткачёв — обратились к министру транспорта Андрею Никитину с предложением ввести скидку 30% на проезд по платным трассам для семей с детьми. По их словам, рост стоимости проезда делает внутренний туризм менее доступным.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Семья в машине

В качестве примера парламентарии привели магистраль М-4 "Дон", где за последние три года тарифы увеличились более чем вдвое и достигли 5620 рублей за одну поездку.

Инициатива предполагает введение сезонной льготы с июня по август на популярных курортных направлениях М-4 "Дон" и А-289 "Краснодар-Крымский мост". По мнению авторов, сообщает ТАСС, такая мера поможет поддержать семьи и стимулировать внутренний туризм.

Уточнения

Полити́ческая па́ртия «Но́вые лю́ди» — действующая зарегистрированная российская правоцентристская политическая партия.

