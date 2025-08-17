Air France остаётся в Орли только ради одного направления

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Air France объявила о масштабной перестройке своей маршрутной сети: с апреля 2026 года авиакомпания почти полностью прекратит регулярные рейсы из парижского аэропорта Орли. Перевозчик сосредоточит деятельность в главном хабе — аэропорту имени Шарля-де-Голля.

Самолет
Фото: freepik.com
Самолет

Роль Transavia

Освободившиеся слоты в Орли будут переданы дочернему лоукостеру Transavia, который постепенно усиливает своё присутствие как во внутренних, так и на европейских направлениях, информирует frequentflyers.ru.

Причины изменений

Решение связано с несколькими факторами:

  • спрос на внутренние авиаперелёты во Франции стабильно падает;
  • всё больше пассажиров выбирают скоростные железные дороги;
  • действует государственный запрет на короткие авиаперелёты при наличии железнодорожной альтернативы.

Сохранение рейсов на Корсику

Полностью Орли не опустеет. Air France продолжит выполнять специальные рейсы на Корсику. Это направление регулируется государством: перевозчики обязаны поддерживать минимальное количество рейсов и фиксированные цены на билеты. Для жителей острова Орли удобнее, чем Шарль-де-Голль, благодаря близости к центру Парижа.

Исторические маршруты из Орли

Ранее Air France выполняла из Орли рейсы в Марсель, Ниццу, Тулузу и заморские регионы. Часть этих направлений уже обслуживает Transavia, так что у пассажиров остаётся альтернатива.

Стратегический сдвиг

Уход Air France из Орли отражает новый курс: компания концентрируется в своём главном международном хабе, а внутренние маршруты и часть европейских линий передаёт дочернему лоукостеру. Это решение стало прямым ответом на изменившиеся условия рынка и государственное регулирование.

Уточнения

Air France (Euronext: AF) — дочерняя авиакомпания Air France-KLM. Является одной из крупнейших авиакомпаний и одной из старейших. 

Transavia (юридическое название Transavia Airlines C.V., ранее работала под брендом transavia.com) — нидерландская бюджетная авиакомпания, входящая в холдинг Air France-KLM. Базируется в амстердамском аэропорту Схипхол. Имеет дочернее подразделение Transavia France.

Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
