Эльбрус раздаёт зимние билеты в рай — цены на ски-пассы рухнули на десятки тысяч

Эльбрус: скидки до 35% на сезонные ски-пассы 2025–2026 действуют до 31 августа

Туризм

Хотите кататься на Эльбрусе всю зиму без ограничений и при этом сэкономить десятки тысяч рублей? Курорт уже запустил предпродажу годовых ски-пассов на сезон 2025-2026, и до конца августа цены особенно привлекательны.

Какие скидки доступны

"Уже сейчас запустили в продажу сезонники на катание 25/26 со скидкой до 35%. Приобрести сезонный ски-пасс и сезонный ски-пасс с фаст-треком, для прохода без очереди, можно только на официальном сайте", — по информации администрации курорта.

Выгода до 31 августа:

Обычный ски-пасс — экономия 20 тыс. руб. (≈30% от полной цены).

С фаст-треком — экономия 42 тыс. руб. (≈35% от полной цены).

Скидки распространяются и на детские билеты:

"Годовой ски-пасс для горнолыжников и сноубордистов от шести до 13 лет до конца августа стоит на 12 тысяч рублей меньше или на 25 тысяч, если тариф с фаст-треком", — уточнили в пресс-службе Кавказ. РФ.

Когда начнется сезон

Традиционно трассы Эльбруса открываются в конце ноября или начале декабря и работают до середины лета. В распоряжении гостей:

23 км трасс разной сложности;

самая высокая канатная дорога в России — подъем на 3847 метров.

Итоги прошлого сезона

В 2024 году сезон катания закрылся 6 июля, длился 224 дня и собрал более полумиллиона посетителей.

Уточнения

Эльбру́с (раннее название Эльборус) — стратовулкан на Кавказе (5642 метра над уровнем моря) — самая высокая горная вершина России и Европы при условии проведения границы между Европой и Азией по Главному Кавказскому хребту или южнее (в иных случаях высочайшей вершиной Европы считается альпийская гора Монблан).



АО "КАВКАЗ РФ" (до ноября 2014 г. — ОАО "Курорты Северного Кавказа") — российская компания, созданная в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 833 для управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе (туристический кластер).

