Эльбрус раздаёт зимние билеты в рай — цены на ски-пассы рухнули на десятки тысяч

Хотите кататься на Эльбрусе всю зиму без ограничений и при этом сэкономить десятки тысяч рублей? Курорт уже запустил предпродажу годовых ски-пассов на сезон 2025-2026, и до конца августа цены особенно привлекательны.
"Уже сейчас запустили в продажу сезонники на катание 25/26 со скидкой до 35%. Приобрести сезонный ски-пасс и сезонный ски-пасс с фаст-треком, для прохода без очереди, можно только на официальном сайте", — по информации администрации курорта.
Выгода до 31 августа:
Скидки распространяются и на детские билеты:
"Годовой ски-пасс для горнолыжников и сноубордистов от шести до 13 лет до конца августа стоит на 12 тысяч рублей меньше или на 25 тысяч, если тариф с фаст-треком", — уточнили в пресс-службе Кавказ. РФ.
Традиционно трассы Эльбруса открываются в конце ноября или начале декабря и работают до середины лета. В распоряжении гостей:
В 2024 году сезон катания закрылся 6 июля, длился 224 дня и собрал более полумиллиона посетителей.
Эльбру́с (раннее название Эльборус) — стратовулкан на Кавказе (5642 метра над уровнем моря) — самая высокая горная вершина России и Европы при условии проведения границы между Европой и Азией по Главному Кавказскому хребту или южнее (в иных случаях высочайшей вершиной Европы считается альпийская гора Монблан).
АО "КАВКАЗ РФ" (до ноября 2014 г. — ОАО "Курорты Северного Кавказа") — российская компания, созданная в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 833 для управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе (туристический кластер).
Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.