Хотите провести день на одном из лучших пляжей Италии? Готовьте кошелёк: стоимость аренды шезлонгов и зонтиков бьёт рекорды, а туристы массово сворачивают полотенца и уезжают.
Исследование итальянской группы Altroconsumo показало: за последние четыре года средняя цена комплекта из двух шезлонгов и зонтика за день выросла до 15 120 рублей в пересчёте на российскую валюту. При этом значительная часть пляжей находится в частной собственности, и аренда в клубах часто единственный способ попасть на красивое побережье.
Лидеры по стоимости:
По официальным данным, в Калабрии и Эмилия-Романья в июне-июле 2025 года поток отдыхающих упал на 15-25 % по сравнению с прошлым годом.
"Даже если в семье работают два человека, многим с трудом удаётся свести концы с концами, в таких обстоятельствах вполне естественно, что в первую очередь сокращаются расходы на досуг, развлечения и отдых", — говорит президент Итальянского синдиката пляжных курортов Антонио Капаккьоне.
По данным Independent, только за последний год стоимость аренды выросла ещё на 5 %. Общий прирост за четыре года — около 17 %.
Российский портал "Турпром" рекомендует:
Лето-2025 на итальянских пляжах обернулось ценовым шоком — аренда шезлонгов и зонтиков выросла до рекордных сумм, что уже привело к заметному оттоку туристов. Если ситуация не изменится, многие курорты рискуют встретить конец сезона с пустыми пляжами и серьёзными убытками, а путешественникам придётся искать более доступные альтернативы для отдыха у моря.
Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и отдыха местность.
Шезло́нг также лонгше́з (фр. chaise longue — длинный стул) — лёгкое кресло для отдыха полулёжа, трансформируемое на время использования.
