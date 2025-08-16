Курорты пустеют: почему в 2025-м итальянское море стало чужим для отдыхающих

Независимая газета: из-за роста цен поток туристов в Италии снизился на 25 %

Хотите провести день на одном из лучших пляжей Италии? Готовьте кошелёк: стоимость аренды шезлонгов и зонтиков бьёт рекорды, а туристы массово сворачивают полотенца и уезжают.

Цены, от которых хочется сбежать

Исследование итальянской группы Altroconsumo показало: за последние четыре года средняя цена комплекта из двух шезлонгов и зонтика за день выросла до 15 120 рублей в пересчёте на российскую валюту. При этом значительная часть пляжей находится в частной собственности, и аренда в клубах часто единственный способ попасть на красивое побережье.

Лидеры по стоимости:

Алассио (Лигурийское побережье) — 22 512 рублей;

Галлиполи — 19 342 рубля;

Альгеро — 15 800 рублей.

Туристы уезжают, курорты паникуют

По официальным данным, в Калабрии и Эмилия-Романья в июне-июле 2025 года поток отдыхающих упал на 15-25 % по сравнению с прошлым годом.

"Даже если в семье работают два человека, многим с трудом удаётся свести концы с концами, в таких обстоятельствах вполне естественно, что в первую очередь сокращаются расходы на досуг, развлечения и отдых", — говорит президент Итальянского синдиката пляжных курортов Антонио Капаккьоне.

Динамика цен

По данным Independent, только за последний год стоимость аренды выросла ещё на 5 %. Общий прирост за четыре года — около 17 %.

Советы для туристов

Российский портал "Турпром" рекомендует:

заранее изучать тарифы на аренду;

рассматривать общественные пляжи;

искать апартаменты с собственной зоной у моря.

Любимые места россиян в Италии

Римини — широкие пляжи, развитая инфраструктура, демократичные цены;

Лидо-ди-Езоло — семейный отдых и близость к Венеции;

Сицилия — Таормина, Чефалу;

Сардиния — чистейшее море и элитные отели;

Тоскана — пляжи и культурные маршруты во Флоренцию и Сиену.

Города для экскурсионного отдыха

Рим — Колизей, Ватикан, древние форумы;

Флоренция — родина Ренессанса;

Венеция — каналы и гондолы;

Милан — мода и музеи;

Неаполь — история, культура и знаменитая кухня.

Лето-2025 на итальянских пляжах обернулось ценовым шоком — аренда шезлонгов и зонтиков выросла до рекордных сумм, что уже привело к заметному оттоку туристов. Если ситуация не изменится, многие курорты рискуют встретить конец сезона с пустыми пляжами и серьёзными убытками, а путешественникам придётся искать более доступные альтернативы для отдыха у моря.

