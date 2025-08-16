Музыка волн и огни заката: чем хорватский город Задар покоряет путешественников со всего мира

В хорватском городе Задар можно увидеть самый красивый закат в мире

Туризм

Задар — это хорватский город, в котором море играет на органе, а солнце не уходит даже ночью. Здесь всё пропитано историей, но при этом жизнь течёт легко и безмятежно, как в старых средиземноморских фильмах.

Фото: commons.wikimedia.org by Kork~commonswiki, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хорватия

Старый Задар расположен на полуострове. Его каменные улочки, вымощенные временем, ведут мимо уютных кафе и ресторанов с видом на море. За один день можно обойти главные достопримечательности: римские руины, собор Святой Анастасии и церковь Святого Доната IX века. Последняя знаменита акустикой — теперь в её стенах проходят концерты.

Рынок работает всего до часу дня, и сюда стоит прийти пораньше. Яркие томаты, абрикосы, домашнее оливковое масло исчезают с прилавков стремительно. Килограмм помидоров обойдётся от 2,5 евро, абрикосы — около 5,5 евро. Помимо еды здесь можно найти и одежду — сувенир не обязательно должен быть магнитом.

Музыка моря и танец света

Главная уникальность Задара — морской орган. Архитектор Никола Башич спрятал под каменной лестницей трубы, которые "играют" благодаря волнам и ветру. Получается живая музыка моря, никогда не повторяющаяся, пишет novinky.cz.

Рядом расположена другая работа Башича — "Приветствие солнцу". Днём панели копят энергию, а ночью превращаются в огромный световой диск, который сияет всеми цветами, словно звёзды спустились на набережную.

"Самый красивый закат в мире" — так говорил Альфред Хичкок. И действительно, неважно, смотрите ли вы на него с лодки за бокалом вина или просто сидите на берегу — этот момент остаётся в памяти надолго.

Любители активного отдыха найдут развлечения на пляже Борик: паддлборд, водные лыжи, парасейлинг. В окрестностях популярны курорты Бибинье, Сукосан и Нин, где прячутся тихие песчаные пляжи вроде Билотиньяка.

Ближайшие чудеса

Всего в двух часах езды находятся Плитвицкие озёра — каскады водопадов и бирюзовые озёра, включённые в список ЮНЕСКО. Именно здесь снимались фильмы про Виннету.

Задар — идеальная точка, чтобы совместить море и путешествие в одну из красивейших природных локаций Европы.

Уточнения

Хорва́тия (хорв. Hrvatska [xř̩ʋaːtskaː]), официально — Респу́блика Хорва́тия (хорв. Republika Hrvatska) — государство на юге Центральной Европы, или в Южной Европе, частично — на западе Балканского полуострова.

