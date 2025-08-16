Музыка волн и огни заката: чем хорватский город Задар покоряет путешественников со всего мира

Задар — это хорватский город, в котором море играет на органе, а солнце не уходит даже ночью. Здесь всё пропитано историей, но при этом жизнь течёт легко и безмятежно, как в старых средиземноморских фильмах.
Старый Задар расположен на полуострове. Его каменные улочки, вымощенные временем, ведут мимо уютных кафе и ресторанов с видом на море. За один день можно обойти главные достопримечательности: римские руины, собор Святой Анастасии и церковь Святого Доната IX века. Последняя знаменита акустикой — теперь в её стенах проходят концерты.
Рынок работает всего до часу дня, и сюда стоит прийти пораньше. Яркие томаты, абрикосы, домашнее оливковое масло исчезают с прилавков стремительно. Килограмм помидоров обойдётся от 2,5 евро, абрикосы — около 5,5 евро. Помимо еды здесь можно найти и одежду — сувенир не обязательно должен быть магнитом.
Главная уникальность Задара — морской орган. Архитектор Никола Башич спрятал под каменной лестницей трубы, которые "играют" благодаря волнам и ветру. Получается живая музыка моря, никогда не повторяющаяся, пишет novinky.cz.
Рядом расположена другая работа Башича — "Приветствие солнцу". Днём панели копят энергию, а ночью превращаются в огромный световой диск, который сияет всеми цветами, словно звёзды спустились на набережную.
"Самый красивый закат в мире" — так говорил Альфред Хичкок. И действительно, неважно, смотрите ли вы на него с лодки за бокалом вина или просто сидите на берегу — этот момент остаётся в памяти надолго.
Любители активного отдыха найдут развлечения на пляже Борик: паддлборд, водные лыжи, парасейлинг. В окрестностях популярны курорты Бибинье, Сукосан и Нин, где прячутся тихие песчаные пляжи вроде Билотиньяка.
Всего в двух часах езды находятся Плитвицкие озёра — каскады водопадов и бирюзовые озёра, включённые в список ЮНЕСКО. Именно здесь снимались фильмы про Виннету.
Задар — идеальная точка, чтобы совместить море и путешествие в одну из красивейших природных локаций Европы.
