Свадебный тренд: невесты готовы на всё, чтобы избежать дождя

Невеста на Бали наняла шамана, чтобы разогнать тучи на свадьбе

Свадебный организатор Суонк Вонг, 34-летняя жительница Гонконга, специализирующаяся на экзотических церемониях, не скупилась на собственное торжество в Raffles Bali в марте прошлого года.

Для своей свадьбы она заказала пирамиду из шампанского Dom Pérignon, яркие фейерверки и дымовые пушки, которые эффектно сработали во время произнесения клятв. Пышные букеты из орхидей и роз, несколько смен нарядов, украшения от Chanel и Chaumet также стали частью роскошного праздника.

Однако, пожалуй, самым необычным вложением стал… шаман, призванный обеспечить солнечную погоду в день свадьбы.

Помимо персонализированных подарков гостям, каллиграфии на заказ и шумных вечеринок, ритуалы отмены дождя становятся всё более востребованными на элитных свадебных церемониях. Все больше пар включают специалистов по управлению погодой в список обязательных профессионалов для своего особого дня.

Эти специалисты, известные как шаманы, ведьмы, гуру, целители, паванг худжаны (в Индонезии) или сангомы (в Южной Африке), используют различные методы, от танцев дождя и воскурения благовоний до медитации и молитв, чтобы контролировать стихии.

Хотя документально подтвердить эффективность этих практик невозможно, Бернадет Дебби Галиста из Raffles Bali оценивает вероятность успеха в 80%.

Мисс Вонг верила в успех предприятия. В день ее свадьбы небо над Бали затянули темные тучи.

"Когда мистер Вармана зажег благовония и начал молиться, произошло нечто волшебное, — вспоминает она. — Тучи начали рассеиваться, и вскоре выглянуло солнце".

На Бали услуги по предотвращению дождя стали неотъемлемой частью свадебной индустрии. Роскошные курорты, такие как Jumeirah Bali, Desa Potato Head и Alila Seminyak, активно рекламируют эти услуги на своих сайтах.

