Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные используют дроны для безопасного сбора данных о кашалотах
CDC: за несколько дней до вылета нужно сдвинуть график сна
Зелёный чай улучшает кровообращение и укрепляет сосуды — Гинзбург
Льняные шторы идеально подчеркнут светлые обои в интерьере
Духи с зелёными нотами, которые моментально придают свежесть образу
Охлобыстин рассказал, что читает молитвы под звуки любимой радиостанции
Хрустящая запеканка из цукини: натираем, смешиваем с сыром и панировочными сухарями
Исследование подтверждает, что кошки естественным образом подвержены деменции
Тренеры предупреждают: задержка дыхания во время бега снижает поступление кислорода к мышцам

Свадебный тренд: невесты готовы на всё, чтобы избежать дождя

Невеста на Бали наняла шамана, чтобы разогнать тучи на свадьбе
2:07
Туризм

Свадебный организатор Суонк Вонг, 34-летняя жительница Гонконга, специализирующаяся на экзотических церемониях, не скупилась на собственное торжество в Raffles Bali в марте прошлого года.

Жених и невеста
Фото: unsplash.com by Andrew Itaga and73w, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жених и невеста

Для своей свадьбы она заказала пирамиду из шампанского Dom Pérignon, яркие фейерверки и дымовые пушки, которые эффектно сработали во время произнесения клятв. Пышные букеты из орхидей и роз, несколько смен нарядов, украшения от Chanel и Chaumet также стали частью роскошного праздника.

Однако, пожалуй, самым необычным вложением стал… шаман, призванный обеспечить солнечную погоду в день свадьбы.

Помимо персонализированных подарков гостям, каллиграфии на заказ и шумных вечеринок, ритуалы отмены дождя становятся всё более востребованными на элитных свадебных церемониях. Все больше пар включают специалистов по управлению погодой в список обязательных профессионалов для своего особого дня.

Эти специалисты, известные как шаманы, ведьмы, гуру, целители, паванг худжаны (в Индонезии) или сангомы (в Южной Африке), используют различные методы, от танцев дождя и воскурения благовоний до медитации и молитв, чтобы контролировать стихии.

Хотя документально подтвердить эффективность этих практик невозможно, Бернадет Дебби Галиста из Raffles Bali оценивает вероятность успеха в 80%.

Мисс Вонг верила в успех предприятия. В день ее свадьбы небо над Бали затянули темные тучи.

"Когда мистер Вармана зажег благовония и начал молиться, произошло нечто волшебное, — вспоминает она. — Тучи начали рассеиваться, и вскоре выглянуло солнце".

На Бали услуги по предотвращению дождя стали неотъемлемой частью свадебной индустрии. Роскошные курорты, такие как Jumeirah Bali, Desa Potato Head и Alila Seminyak, активно рекламируют эти услуги на своих сайтах.

Уточнения

Медита́ция (лат. meditatio — «размышление») — ряд психических упражнений, используемых в составе духовно-религиозной или оздоровительной практик, или же особое психическое состояние, возникающее в результате этих упражнений (или в силу иных причин). Медитация может рассматриваться как вид созерцания (лат. contemplatio).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Еда и рецепты
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета Аудио 
Рекомендации бариста: щепотка морской соли улучшает вкус кофе и не добавляет калорий
Еда и рецепты
Рекомендации бариста: щепотка морской соли улучшает вкус кофе и не добавляет калорий Аудио 
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Популярное
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.

Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Плащеносная акула с мелового периода обитает на глубине до 1500 метров
Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Не Chery и не Haval: какая китайская марка обошла всех по надежности
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Существо шириной с комнату и весом две тонны вышло к людям: морской великан снова тревожит побережье
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Последние материалы
Питьевой йогурт содержит больше сахара и меньше белка, чем другие виды
Учёные ищут жизнь на Trappist-1 d, но результаты пока неутешительные
Производство игристого вина вырастет в 2 раза: амбициозный план Фанагории
Диетолог раскрыла секрет: как правильно готовить рис для максимальной пользы
Невеста на Бали наняла шамана, чтобы разогнать тучи на свадьбе
Компактный диван для съёмной квартиры станет лучшим выбором
ГАИ: насекомые в салоне и снятие одежды на ходу могут спровоцировать аварию
Многофункциональность кремовых румян: новый взгляд на макияж
Юрий Лоза показал, каким красавцем был в юные годы
Apple сохранила лидерство в BrandZ Top 100: рост, конкуренты, новые бренды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.