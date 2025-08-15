Тайны путешествий: о каких неожиданных запретах нужно знать до поездки в эти страны

При планировании поездки в другую страну необходимо учитывать множество аспектов, от языкового барьера и незнакомой кухни до культурных особенностей. Законы и правила, действующие в разных странах, могут значительно отличаться, порой удивляя даже опытных путешественников.

Например, в Дубае действуют строгие ограничения на фотосъемку правительственных зданий, а во Франции водителям следует тщательно подходить к выбору обуви. В Венеции не разрешается кормить голубей, а любителям жевательной резинки в Сингапуре придется отказаться от своей привычки.

В Объединенных Арабских Эмиратах категорически запрещено фотографировать правительственные здания и военные объекты. Наблюдение за птицами или самолетами вблизи таких мест может быть расценено как подозрительное. В Греции туристам, посещающим исторические места, такие как Акрополь, следует отказаться от высоких каблуков, иначе им грозит штраф.

Во Франции водителям не рекомендуется носить "неподходящую" обувь, а полиция следит за соблюдением этого правила в популярных туристических местах. В Швеции до недавнего времени требовалось специальное разрешение для проведения танцев в ночных клубах и барах.

На Шри-Ланке не разрешается фотографировать статуи Будды, а позирование перед ними считается неуважительным. В Египте запрещено использование дронов без предварительного разрешения Министерства обороны, нарушение этого правила может повлечь за собой серьезные последствия. На Мальдивах туристам следует соблюдать консервативные нормы одежды на общественных пляжах, в то время как на частных курортах правила могут быть более либеральными, пишет Daily Mail.

