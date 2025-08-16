Эти простые советы сделают ваш полёт комфортнее: как пережить турбулентность без стресса

Большие самолёты и утренние рейсы помогают избежать сильной турбулентности

Если вам кажется, что во время перелётов самолёт трясёт всё чаще, вы не ошибаетесь. Изменение климата не только усиливает жару и штормы, но и увеличивает турбулентность — особенно над Северной Атлантикой.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) самолет

Виды и причины

Турбулентность бывает слабой, умеренной и сильной. Наибольшую опасность представляет турбулентность в ясном небе — её сложно предсказать, а изменение температуры воздуха делает её более частой. По прогнозам, к 2050 году её количество может удвоиться.

Пилоты стараются обходить опасные зоны, используя метеоданные, обмен информацией с другими экипажами и опыт, но некоторые явления, например спутная струя, остаются невидимыми для радара.

Сейчас учёные разрабатывают новые системы прогнозирования с помощью ИИ и атмосферного моделирования.

Как снизить дискомфорт пассажиру

Выбирайте места в носовой части или у крыльев — там тряска слабее.

Летайте ранним утром или поздним вечером: в это время воздух стабильнее.

Предпочитайте большие самолёты — они лучше переносят колебания.

При турбулентности всегда пристёгивайтесь, даже если знак "Пристегните ремни" не горит.

Закрывайте багажные полки и убирайте вещи, чтобы они не стали опасными снарядами.

Маршрут тоже важен: перелёты над горами обычно более турбулентны. Для особо нервничающих полезны отвлекающие развлечения на борту и приложения для релаксации.

Главное помнить: турбулентность редко опасна для самолёта, но меры предосторожности помогут вам пережить её спокойнее.

Уточнения

Турбуле́нтность устар. турбуле́нция (от лат. turbulentus — бурный, беспорядочный), турбуле́нтное тече́ние — явление, когда при увеличении скорости течения жидкости (или газа) образуются нелинейные фрактальные волны. Волны образуются обычные, линейные различных размеров, без наличия внешних сил и/или при наличии — сил, возмущающих среду.

