Короли, призраки и кровавая графиня: эта страна стала местом средневековых легенд

От Эдинбурга до Праги замков в Европе хватает, но именно Словакия держит особый рекорд: здесь на душу населения их больше, чем где-либо. В стране 180 замков и 425 шато — от величественных крепостей в горах до одиноких руин среди полей. Такое богатство отражает её прошлое как "перекрёстка культур".
В Братиславе внимание приковывает Братиславский Град, с Королевской башни которого открывается панорама города. А в дни коронаций замок оживает праздничными событиями.
Бойницкий замок — один из самых романтичных в Европе. Розовые стены, башни, атмосфера сказки — неудивительно, что его любят фотографы и кинематографисты. Оравский Град впечатляет масштабом и расположением на скалистом утёсе.
Не менее величественен Спишский Град — один из крупнейших замковых комплексов континента. Даже его руины поражают, а внутри есть отреставрированные помещения, включая кухню и комнату пыток.
Замок Пайштун в Малых Карпатах — место для любителей походов, а Девин на слиянии Дунаю и Моравы радует видами. Тренчинский Град хранит историю с времён Римской империи, а Липтовски Градок сегодня служит уникальным отелем. Среди живописных руин — Плавеч и Стречно.
Особое место занимает Чахтице, резиденция Елизаветы Батори. Легенды называют её "Кровавой графиней", но историки спорят, была ли она убийцей или жертвой интриг. Так или иначе, замок стоит на холмах, храня тайны прошлого.
Слова́цкая Респу́блика (словац. Slovenská republika) — государство в Центральной Европе. Столица — Братислава. Государственный язык — словацкий. Большая часть верующих (около 77 % населения) исповедует католицизм.
