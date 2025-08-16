Призрак в замке, каменные улицы и шоколадная лавка: город, где прошлое живёт на каждом фасаде

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Фахверковые дома XV века и замок Хоэнклинген можно увидеть в городе Штайн-ам-Райне
1:47
Туризм

Если вы путешествуете по Швейцарским Альпам или Шварцвальду, сделайте небольшой крюк — и окажетесь в Штайн-ам-Райне, одном из самых ухоженных средневековых городков Швейцарии. Он знаменит своей архитектурой, удостоенной первой в истории премии Ваккера, и умением бережно хранить прошлое.

Штайн-ам-Райне, Швейцария
Фото: commons.wikimedia.org by Noel Reynolds, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Штайн-ам-Райне, Швейцария

История в каждом доме

Старый город — настоящий музей под открытым небом. Здесь фахверковые дома XV-XVI веков, Нижние ворота XIV века и ратуша с фресками, рассказывающими историю города. Музей Линдвурм воссоздаёт быт швейцарской буржуазии XIX века.

Над городом возвышается замок Хоэнклинген, построенный в XII веке. Отсюда открываются панорамы Рейна, а дорога пешком займёт меньше получаса. Всего в 15 минутах езды — руины замка Хельфенберг, окутанные легендой о мстительном призраке.

Как добраться

Из Цюриха сюда всего час на поезде через Шаффхаузен или Винтертур. Из Штутгарта — менее двух часов на машине.

Река, шоколад и гастрономия

Набережная — идеальное место для прогулки или отдыха с видом на Рейн. Рядом — шоколадная лавка Schoggibox, где можно взять сладости и насладиться ими на скамейке у воды. Летом по реке ходят лодки к Боденскому озеру и в Шаффхаузен.

Для гурманов здесь есть рестораны высокой кухни. Отель Rheinfels славится рыбными блюдами, а ресторан в замке Хоэнклинген сочетает потрясающий вид с изысканной французской кухней из местных продуктов. Да, цены высоки, но опыт того стоит.

Уточнения

Швейца́рская Конфедера́ция (нем. Schweizerische Eidgenossenschaft,) — государство в Центральной Европе, федеративная республика, состоящая из 26 кантонов с федеральными властями в Берне.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
