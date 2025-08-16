Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Пережить перелёт и не потерять сон: как подстроить организм к новому времени ещё до вылета

CDC: за несколько дней до вылета нужно сдвинуть график сна
1:57
Туризм

Даже короткое путешествие способно сбить привычный ритм сна. Исследование 2025 года в журнале Sleep показало: люди начинают хуже спать ещё за ночь до вылета — из-за раннего подъёма или тревоги перед поездкой. А после возвращения нормальный режим может восстановиться лишь через две недели. Особенно сильно страдают те, кто летит на восток и пересекает несколько часовых поясов.

Тревожный сон
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Тревожный сон

Чем это опасно

Недосып — не просто усталость. Он может вызвать:

  • раздражительность и перепады настроения;
  • снижение концентрации, что опасно за рулём;
  • проблемы с пищеварением, иммунитетом и настроением;
  • повышенный риск хронических заболеваний при частых перелётах.

К тому же в новой обстановке часто срабатывает "эффект первой ночи" — организм остаётся настороже.

Как подготовиться

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) советуют за несколько дней до поездки сдвинуть график:

  • при перелёте на запад ложиться позже;
  • при перелёте на восток — на 1-2 часа раньше.

Приезжайте за пару дней до важных мероприятий, днём больше бывайте на свету, избегайте кофеина, алкоголя и тренировок по вечерам. Пейте воду, а дневной сон ограничьте 15-20 минутами.

Полезные приёмы в пути

  • Выбирайте рейсы, которые помогают быстрее адаптироваться к местному времени.
  • Используйте мелатонин или снотворное только после консультации с врачом.
  • Ешьте лёгкими порциями перед вылетом.
  • Берите маску, беруши, любимую подушку или мелочи, создающие комфорт.
  • Держите комнату прохладной и, при необходимости, используйте белый шум.

Главное — уменьшить стресс и дать телу понять, что пора отдыхать. Тогда даже длительный перелёт не лишит вас сна.

Уточнения

Деприва́ция сна — недостаток или полное отсутствие сна. Может возникнуть как результат расстройств сна или осознанного выбора. Лишение сна применяется также для лечения при депрессивных состояниях.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
