Пережить перелёт и не потерять сон: как подстроить организм к новому времени ещё до вылета

Даже короткое путешествие способно сбить привычный ритм сна. Исследование 2025 года в журнале Sleep показало: люди начинают хуже спать ещё за ночь до вылета — из-за раннего подъёма или тревоги перед поездкой. А после возвращения нормальный режим может восстановиться лишь через две недели. Особенно сильно страдают те, кто летит на восток и пересекает несколько часовых поясов.
Недосып — не просто усталость. Он может вызвать:
К тому же в новой обстановке часто срабатывает "эффект первой ночи" — организм остаётся настороже.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) советуют за несколько дней до поездки сдвинуть график:
Приезжайте за пару дней до важных мероприятий, днём больше бывайте на свету, избегайте кофеина, алкоголя и тренировок по вечерам. Пейте воду, а дневной сон ограничьте 15-20 минутами.
Главное — уменьшить стресс и дать телу понять, что пора отдыхать. Тогда даже длительный перелёт не лишит вас сна.
Деприва́ция сна — недостаток или полное отсутствие сна. Может возникнуть как результат расстройств сна или осознанного выбора. Лишение сна применяется также для лечения при депрессивных состояниях.
