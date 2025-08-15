Пляжи, фьорды и вулканы Новой Зеландии по 10 евро: как сборы для туристов повлияют на природные зоны

Туристы будут платить 10–20 евро за вход в природные зоны Новой Зеландии с 2027 года

Новая Зеландия — это не только города Окленд и Веллингтон или уникальная культура маори. Главное богатство страны — её потрясающая природа: горы, фьорды, леса и пляжи, раскинувшиеся на обоих островах. Ежегодно сюда приезжает 3,5-4 миллиона туристов, и уже с 2027 года большинству из них придётся платить за посещение природных зон.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) туризм, Новая Зеландия

Стоимость составит примерно 10-20 евро на человека. Для жителей страны и резидентов вход останется бесплатным. По замыслу властей, нововведение поможет сохранить экосистему, улучшить состояние троп и инфраструктуры, а также поддержать местные сообщества. Ожидается, что сбор принесёт около 30 миллионов евро в год.

Северный остров

Egmont National Park: спящий вулкан, тропы, пляжи и сёрфинг.

Полуостров Коромандель: панорамы, золотые прииски, пляжи и треккинг.

Tongariro National Park: вулканы, священные места маори, пешие маршруты, горные лыжи.

Южный остров

Abel Tasman National Park: пляжи, каякинг, походы по лесистому побережью.

Marlborough Sounds: фьорды, острова, наблюдение за дельфинами и птицами.

Milford Sound: знаменитый фьорд с китами, тюленями и живописными тропами.

Paparoa National Park: "Блинные скалы" и пещеры для спелеологов.

Те Вахипунаму: четыре парка Южных Альп с горами, ледниками и озёрами.

The Catlins: дикие прибрежные пейзажи, пещеры, морские львы и тюлени.

Для путешественников это означает одно — планировать поездку придётся тщательнее. Но опыт того стоит.

Но́вая Зела́ндия (англ. New Zealand, маори Aotearoa) — государство в Полинезии. Столица — Веллингтон. Государственные языки — английский, маори и новозеландский жестовый язык. Унитарное государство, конституционная монархия.

