Пляжи, фьорды и вулканы Новой Зеландии по 10 евро: как сборы для туристов повлияют на природные зоны

Новая Зеландия — это не только города Окленд и Веллингтон или уникальная культура маори. Главное богатство страны — её потрясающая природа: горы, фьорды, леса и пляжи, раскинувшиеся на обоих островах. Ежегодно сюда приезжает 3,5-4 миллиона туристов, и уже с 2027 года большинству из них придётся платить за посещение природных зон.
Стоимость составит примерно 10-20 евро на человека. Для жителей страны и резидентов вход останется бесплатным. По замыслу властей, нововведение поможет сохранить экосистему, улучшить состояние троп и инфраструктуры, а также поддержать местные сообщества. Ожидается, что сбор принесёт около 30 миллионов евро в год.
Для путешественников это означает одно — планировать поездку придётся тщательнее. Но опыт того стоит.
Но́вая Зела́ндия (англ. New Zealand, маори Aotearoa) — государство в Полинезии. Столица — Веллингтон. Государственные языки — английский, маори и новозеландский жестовый язык. Унитарное государство, конституционная монархия.
