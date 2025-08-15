Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты: если кошка кладет лапу на лицо во время игры, она просит остановиться
Новый вид австралопитека? В Эфиопии найдены зубы возрастом 2,65 млн лет
Фильтры кондиционера нужно регулярно очищать для корректной работы
Юлия Высоцкая рассказала, почему выбрала карьеру актрисы одного режиссёра
Удача дня: девушка нашла алмаз для обручального кольца в парке Арканзаса
Мегафон увеличил выручку на 8,6% в первом полугодии 2025 года по МСФО
Перекупщик: тест-драйв и сервисная диагностика обязательны перед покупкой авто
Учёные создали анализ крови на синдром хронической усталости с точностью 91%
Сати Казанова переодела мужа-итальянца в костюм горца

Пляжи, фьорды и вулканы Новой Зеландии по 10 евро: как сборы для туристов повлияют на природные зоны

Туристы будут платить 10–20 евро за вход в природные зоны Новой Зеландии с 2027 года
1:55
Туризм

Новая Зеландия — это не только города Окленд и Веллингтон или уникальная культура маори. Главное богатство страны — её потрясающая природа: горы, фьорды, леса и пляжи, раскинувшиеся на обоих островах. Ежегодно сюда приезжает 3,5-4 миллиона туристов, и уже с 2027 года большинству из них придётся платить за посещение природных зон.

туризм, Новая Зеландия
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
туризм, Новая Зеландия

Стоимость составит примерно 10-20 евро на человека. Для жителей страны и резидентов вход останется бесплатным. По замыслу властей, нововведение поможет сохранить экосистему, улучшить состояние троп и инфраструктуры, а также поддержать местные сообщества. Ожидается, что сбор принесёт около 30 миллионов евро в год.

Северный остров

  • Egmont National Park: спящий вулкан, тропы, пляжи и сёрфинг.
  • Полуостров Коромандель: панорамы, золотые прииски, пляжи и треккинг.
  • Tongariro National Park: вулканы, священные места маори, пешие маршруты, горные лыжи.

Южный остров

  • Abel Tasman National Park: пляжи, каякинг, походы по лесистому побережью.
  • Marlborough Sounds: фьорды, острова, наблюдение за дельфинами и птицами.
  • Milford Sound: знаменитый фьорд с китами, тюленями и живописными тропами.
  • Paparoa National Park: "Блинные скалы" и пещеры для спелеологов.
  • Те Вахипунаму: четыре парка Южных Альп с горами, ледниками и озёрами.
  • The Catlins: дикие прибрежные пейзажи, пещеры, морские львы и тюлени.

Для путешественников это означает одно — планировать поездку придётся тщательнее. Но опыт того стоит.

Уточнения

Но́вая Зела́ндия (англ. New Zealand, маори Aotearoa) — государство в Полинезии. Столица — Веллингтон. Государственные языки — английский, маори и новозеландский жестовый язык. Унитарное государство, конституционная монархия.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Лабрадор и золотистый ретривер признаны одними из самых преданных пород
Домашние животные
Лабрадор и золотистый ретривер признаны одними из самых преданных пород Аудио 
Фитнес-тренеры составили 15-минутную тренировку для глубоких мышц кора
Новости спорта
Фитнес-тренеры составили 15-минутную тренировку для глубоких мышц кора Аудио 
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Авто
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Популярное
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.

Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Духовка и микроволновка привлекают тараканов из-за тепла и влажности
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Не Chery и не Haval: какая китайская марка обошла всех по надежности
Существо шириной с комнату и весом две тонны вышло к людям: морской великан снова тревожит побережье
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Последние материалы
Паразитический гриб трутовик вызывает гниение древесины яблони
Варенье из цукини с яблоками готовят с цитрусовой цедрой и мятой
Кастом Honda CB1100EX от Wedge Motorcycle: новый взгляд на классику
Зоологи: кошки видят в темноте в 6 раз лучше людей благодаря слою клеток тапетуму
Сон в жаркой спальне опасен для сердца и фигуры
Туристы будут платить 10–20 евро за вход в природные зоны Новой Зеландии с 2027 года
Кровавая луна взойдёт 8 сентября — лучшие места и советы для наблюдения
Сильная менструальная боль у 15% женщин приводит к пропускам учёбы и работы
Роскомнадзор начислил почти 4 млрд рублей по новому налогу на интернет-рекламу
Уход тренера Станковича с поля вызван личными переживаниями — экс-полузащитник Деменко
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.