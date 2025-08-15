Невероятная находка в парке Арканзаса: девушка нашла алмаз мечты для обручального кольца

Удача дня: девушка нашла алмаз для обручального кольца в парке Арканзаса

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

31-летней Мишер Фокс посчастливилось обнаружить белый бриллиант весом 2,30 карата, оцененный примерно в 27 000 долларов во время трехнедельной экспедиции в Государственном парке "Кратер алмазов" в Арканзасе (США).

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Алмазы

Девушка посвятила несколько недель поиску идеального бриллианта для своего обручального кольца в парке Арканзаса.

"Я никогда прежде не держала в руках настоящий бриллиант и не была уверена, но этот камень был самым сверкающим из всех, что я видела, — поделилась радостью Фокс. — Я опустилась на колени, заплакала, а затем начала смеяться".

Мишер Фокс, недавно окончившая аспирантуру, решила отметить это достижение, отправившись на поиски сокровищ на территорию площадью 37,5 акров, где с начала XX века было найдено более 75 000 драгоценных камней.

Только в 2025 году в "Кратере алмазов" было зарегистрировано 366 алмазов, 11 из которых весили более одного карата каждый.

В последний день поисков Фокс испытала целый спектр эмоций — от шока и слез до радостного смеха, сообщает New York Post.

Уточнения

Алма́з (от пратюрк. almaz, букв. «неподдающийся», через араб. ألماس‎ [’almās] из др.-греч. ἀδάμας «несокрушимый») — минерал, кубическая аллотропная форма углерода. При нормальных условиях метастабилен, то есть может существовать неограниченно долго. В вакууме или в инертном газе при повышенных температурах постепенно переходит в графит. Самый твёрдый минерал по шкале эталонных минералов твёрдости Мооса. Возраст самого древнего обнаруженного алмаза составляет 3,6 миллиарда лет.



