Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мегафон увеличил выручку на 8,6% в первом полугодии 2025 года по МСФО
Перекупщик: тест-драйв и сервисная диагностика обязательны перед покупкой авто
Учёные создали анализ крови на синдром хронической усталости с точностью 91%
Сати Казанова переодела мужа-итальянца в костюм горца
Экс-футболист Деменко оценил конкуренцию Сафонова с Шевалье в ПСЖ
Мгновенный объём: пудра для волос преобразит вашу укладку за 5 минут
Паразитический гриб трутовик вызывает гниение древесины яблони
Варенье из цукини с яблоками готовят с цитрусовой цедрой и мятой
Кастом Honda CB1100EX от Wedge Motorcycle: новый взгляд на классику

Невероятная находка в парке Арканзаса: девушка нашла алмаз мечты для обручального кольца

Удача дня: девушка нашла алмаз для обручального кольца в парке Арканзаса
1:22
Туризм

31-летней Мишер Фокс посчастливилось обнаружить белый бриллиант весом 2,30 карата, оцененный примерно в 27 000 долларов во время трехнедельной экспедиции в Государственном парке "Кратер алмазов" в Арканзасе (США).

Алмазы
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Алмазы

Девушка посвятила несколько недель поиску идеального бриллианта для своего обручального кольца в парке Арканзаса.

"Я никогда прежде не держала в руках настоящий бриллиант и не была уверена, но этот камень был самым сверкающим из всех, что я видела, — поделилась радостью Фокс. — Я опустилась на колени, заплакала, а затем начала смеяться".

Мишер Фокс, недавно окончившая аспирантуру, решила отметить это достижение, отправившись на поиски сокровищ на территорию площадью 37,5 акров, где с начала XX века было найдено более 75 000 драгоценных камней.

Только в 2025 году в "Кратере алмазов" было зарегистрировано 366 алмазов, 11 из которых весили более одного карата каждый.

В последний день поисков Фокс испытала целый спектр эмоций — от шока и слез до радостного смеха, сообщает New York Post.

Уточнения

Алма́з (от пратюрк. almaz, букв. «неподдающийся», через араб. ألماس‎ [’almās] из др.-греч. ἀδάμας «несокрушимый») — минерал, кубическая аллотропная форма углерода. При нормальных условиях метастабилен, то есть может существовать неограниченно долго. В вакууме или в инертном газе при повышенных температурах постепенно переходит в графит. Самый твёрдый минерал по шкале эталонных минералов твёрдости Мооса. Возраст самого древнего обнаруженного алмаза составляет 3,6 миллиарда лет.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Фитнес-тренеры составили 15-минутную тренировку для глубоких мышц кора
Новости спорта
Фитнес-тренеры составили 15-минутную тренировку для глубоких мышц кора Аудио 
Кошка, доверяющая хозяину, переворачивается на спину и показывает живот
Домашние животные
Кошка, доверяющая хозяину, переворачивается на спину и показывает живот Аудио 
Популярное
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.

Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Духовка и микроволновка привлекают тараканов из-за тепла и влажности
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Не Chery и не Haval: какая китайская марка обошла всех по надежности
Существо шириной с комнату и весом две тонны вышло к людям: морской великан снова тревожит побережье
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Последние материалы
Паразитический гриб трутовик вызывает гниение древесины яблони
Варенье из цукини с яблоками готовят с цитрусовой цедрой и мятой
Кастом Honda CB1100EX от Wedge Motorcycle: новый взгляд на классику
Зоологи: кошки видят в темноте в 6 раз лучше людей благодаря слою клеток тапетуму
Сон в жаркой спальне опасен для сердца и фигуры
Туристы будут платить 10–20 евро за вход в природные зоны Новой Зеландии с 2027 года
Кровавая луна взойдёт 8 сентября — лучшие места и советы для наблюдения
Сильная менструальная боль у 15% женщин приводит к пропускам учёбы и работы
Роскомнадзор начислил почти 4 млрд рублей по новому налогу на интернет-рекламу
Уход тренера Станковича с поля вызван личными переживаниями — экс-полузащитник Деменко
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.