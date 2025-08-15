Италия зовёт: как добраться в страну мечты, когда прямых рейсов уже нет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

В 2025 году Италия по-прежнему остаётся одной из самых желанных стран для путешественников. Здесь можно выбрать любой формат отдыха — от погружения в историю и архитектуру до пляжного релакса, горнолыжных трасс или термальных источников. Но при планировании стоит учитывать визовые сложности и нюансы логистики.

Турин
Фото: commons.wikimedia.org by Marit & Toomas Hinnosaar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Турин

Виза и организация поездки

Россиянам для въезда в Италию нужна шенгенская виза. Обычно её оформляют строго под даты поездки, а сроки действия — короткие.

Стоимость самостоятельного оформления с учётом консульского сбора и оплаты записи через специализированных ботов составляет примерно 30 000 рублей на человека. Получить слот для подачи документов в визовом центре непросто — спрос высокий, а количество мест ограничено, сообщает 56orb.ru. Поэтому запись лучше планировать заранее, чтобы избежать переплат и стресса.

Куда поехать: популярные направления

Север Италии — это культурные сокровища и архитектурные шедевры. Рим с Колизеем и музеями Ватикана, Флоренция с искусством эпохи Возрождения, Венеция с каналами и гондолами, Милан с собором Дуомо и модными бутиками — всё это классика итальянских маршрутов.

Для пляжного отдыха подойдут побережья Лигурии и Амальфи, острова Сардиния и Сицилия, а также курорт Лидо ди Езоло.

Зимой итальянские Альпы манят любителей лыж и сноуборда: Мадонна ди Кампильо, Валь-Гардена и Червиния предлагают трассы для любого уровня. Любители спокойного отдыха могут отправиться в Абано-Терме или Монтекатини, чтобы насладиться купанием в целебных источниках.

Как добраться и передвигаться

В 2025 году прямых рейсов из России в Италию нет. Чаще всего путешественники летают с пересадкой в Стамбуле, Дубае или Белграде. Стоимость билетов в низкий сезон — от 21 000 рублей в одну сторону, но она сильно зависит от маршрута и времени года.

Внутри страны удобно перемещаться на междугородних поездах и автобусах — билет обойдётся в 10-30 евро. В крупных городах работают метро, трамваи и городские автобусы.

Вкус Италии

Итальянская кухня сама по себе способна стать причиной поездки. Завтрак из круассана cornetti и капучино в кафе стоит примерно 2,5 евро. Обед на двоих — 50-60 евро. Пицца "Маргарита" — 3-4 евро, паста — от 6 до 12 евро, тирамису — около 4 евро.

В супермаркетах цены ниже: багет — около 1 евро, килограмм оливок — 5,5 евро, моцарелла — 7-8 евро. Те, кто готовит самостоятельно, могут существенно сэкономить.

Уточнения

Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
