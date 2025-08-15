Синие огни и кислотное сердце: этот вулкан в Индонезии поражает красотой и опасностью

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Гиды называют вулкан Иджен с синим пламенем уникальной достопримечательностью Индонезии
2:23
Туризм

Если бы у планеты была любимая история, то Индонезия, со своими золотыми пляжами, шумными рынками и мистическими вершинами, стала бы её главной героиней. Но есть здесь место, которое выделяется даже на фоне других чудес — вулкан Иджен (Gunung Ijen) на острове Ява.

Вулкан Иджен, синее пламя в кратере
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Вулкан Иджен, синее пламя в кратере

Портал в другой мир

Представьте: ночь, тьма, и вдруг из жерла вулкана вырывается синее пламя. Оно не иллюзия и не спецэффект — это горит сероводород, поднимающийся из недр при температуре около 600°C. Днём вы его не заметите, а вот ночью склоны кратера превращаются в декорации к фильму о параллельных мирах.

Кислотное сердце вулкана

В кратере Иджена лежит озеро Кавах — самый большой кислотный водоём на планете. Его бирюзово-зелёная поверхность — не просто красота, а смесь соляной и серной кислот с растворёнными металлами.

  • Размеры: около 1000×600 метров, глубина — до 200 метров.

  • Температура воды: около 60°C.

  • Цвет может меняться несколько раз в день — от прозрачного до молочно-белого или даже серого.

Под водной гладью скрывается магма, но извержения происходят не лавой, а выбросами метана.

Люди и сера

Иджен — не только природное чудо, но и тяжёлое место работы. Здесь уже более 700 лет вручную добывают серу: рабочие разбивают застывшие пласты и спускают тяжёлые корзины с грузом по крутым тропам.

Серные сталактиты, образующиеся из конденсированного газа, нередко предлагают туристам в качестве сувениров.

Как увидеть синее пламя

Редкое свечение можно застать только ночью, спустившись в кратер. Однако придётся сделать выбор: остаться внизу до рассвета, чтобы рассмотреть пламя и успеть сделать снимки, но при этом пропустить восход, или подняться наверх, встретить утро с видом на озеро, но отказаться от повторного сложного спуска и, скорее всего, так и не увидеть синее свечение.

Даже в пасмурный день, когда плотные облака серного газа скрывают часть пейзажа, Иджен остаётся впечатляющим и загадочным. Это одно из тех мест, где особенно остро ощущается, насколько удивительной может быть наша планета.

Уточнения

Вулкан И́джен — действующий вулкан в Индонезии.+

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
