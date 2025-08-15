Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Прометей, временное озеро и лунная поляна: какие тайны хранит Белая голова Кавказа

Гиды называют гору Фишт в Адыгее одной из главных природных жемчужин Кавказа
Туризм

В западной части Главного Кавказского хребта, среди альпийских лугов и причудливых каменных образований, возвышается гора Фишт2867,7 м над уровнем моря. С адыгейского её имя переводится как "белая голова" или "седая верхушка" — из-за ледников, которые почти круглый год укрывают верхние склоны, придавая вершине величественный вид.

Гора Фишт
Фото: commons.wikimedia.org by Astukolova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гора Фишт

Легенды и происхождение

Учёные предполагают, что гора образовалась из известняков рифового типа, когда эта местность была островом в древнем океане Тетис. Однако эта теория пока не имеет окончательного подтверждения. А вот местные легенды куда романтичнее: по одной из них именно к Фишт был прикован Прометей, и кровь титана, впитавшаяся в скалы, подарила им название "Красные".

Природное богатство

Склоны Фишт покрывают смешанные леса, выше простираются альпийские и субальпийские луга, а вершину венчают два крупных ледника — Большой (0,7 км²) и Малый (0,2 км²). Ледники карового типа лежат в чашеобразных углублениях, и ранним летом здесь может появляться временное озеро из талой воды.

На горе берут начало реки Пшеха, Белая и Шахе. Последняя несёт свои воды к Чёрному морю, а на западном склоне расположен впечатляющий Пшехский водопад высотой около 200 м.

Лунная поляна и перевалы

В альпийской зоне находится Лунная поляна — живописная точка, где зелёные холмы плавно переходят в скалы и открывают панораму древних хребтов. Рядом — Черкесский перевал (1800 м над уровнем моря) с сохранившимися пастушескими балаганами времён старочеркесских кочевников.

Мир пещер

Фишт — настоящая находка для спелеологов.

  • "Парящая птица" — сложная пещера (уровень 4Б) протяжённостью 1300 м с 40-метровым колодцем, подземным водопадом и гигантской галереей.

  • "Белая звёздочка" — одна из самых глубоких пещер России (640 м), в которой учёные нашли древнее русло ледниковой реки, сифон и мощный подземный поток.

  • Для начинающих подойдут пещеры "Ольга", "Овечья", "Бегемот", "Большой приз" и "Кунцевская", но даже здесь необходимо снаряжение и опытные проводники.

Туризм и наука

Около десяти маршрутов разной сложности ведут на вершину Фишт — от лёгких треков до сложных альпинистских подъёмов. Гора привлекает не только туристов, но и учёных: сюда ежегодно приезжают спелеологи, геологи и археологи.

Где находится

Основная часть Фишт лежит на территории Адыгеи, но заповедная зона частично охватывает и Краснодарский край. Чёткой границы нет, и обе территории бережно охраняют эту природную жемчужину.

Уточнения

Фишт (от адыг. Фыщт — "белая голова") — горная вершина в западной части Главного Кавказского хребта, высота — 2867,7 метра.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
