Прометей, временное озеро и лунная поляна: какие тайны хранит Белая голова Кавказа

В западной части Главного Кавказского хребта, среди альпийских лугов и причудливых каменных образований, возвышается гора Фишт — 2867,7 м над уровнем моря. С адыгейского её имя переводится как "белая голова" или "седая верхушка" — из-за ледников, которые почти круглый год укрывают верхние склоны, придавая вершине величественный вид.
Учёные предполагают, что гора образовалась из известняков рифового типа, когда эта местность была островом в древнем океане Тетис. Однако эта теория пока не имеет окончательного подтверждения. А вот местные легенды куда романтичнее: по одной из них именно к Фишт был прикован Прометей, и кровь титана, впитавшаяся в скалы, подарила им название "Красные".
Склоны Фишт покрывают смешанные леса, выше простираются альпийские и субальпийские луга, а вершину венчают два крупных ледника — Большой (0,7 км²) и Малый (0,2 км²). Ледники карового типа лежат в чашеобразных углублениях, и ранним летом здесь может появляться временное озеро из талой воды.
На горе берут начало реки Пшеха, Белая и Шахе. Последняя несёт свои воды к Чёрному морю, а на западном склоне расположен впечатляющий Пшехский водопад высотой около 200 м.
В альпийской зоне находится Лунная поляна — живописная точка, где зелёные холмы плавно переходят в скалы и открывают панораму древних хребтов. Рядом — Черкесский перевал (1800 м над уровнем моря) с сохранившимися пастушескими балаганами времён старочеркесских кочевников.
Фишт — настоящая находка для спелеологов.
"Парящая птица" — сложная пещера (уровень 4Б) протяжённостью 1300 м с 40-метровым колодцем, подземным водопадом и гигантской галереей.
"Белая звёздочка" — одна из самых глубоких пещер России (640 м), в которой учёные нашли древнее русло ледниковой реки, сифон и мощный подземный поток.
Для начинающих подойдут пещеры "Ольга", "Овечья", "Бегемот", "Большой приз" и "Кунцевская", но даже здесь необходимо снаряжение и опытные проводники.
Около десяти маршрутов разной сложности ведут на вершину Фишт — от лёгких треков до сложных альпинистских подъёмов. Гора привлекает не только туристов, но и учёных: сюда ежегодно приезжают спелеологи, геологи и археологи.
Основная часть Фишт лежит на территории Адыгеи, но заповедная зона частично охватывает и Краснодарский край. Чёткой границы нет, и обе территории бережно охраняют эту природную жемчужину.
