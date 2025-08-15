Город, где будущее уже наступило: стальные деревья, небесные сады и водопад под крышей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Сингапур — остров-город, где легенды встречаются с технологиями. Согласно преданию, принц с острова Суматра когда-то увидел здесь удивительное существо — льва с хвостом рыбы. Рыбью часть решили опустить, а вот "синга" (лев) и "пура" (город) остались в названии. Так появился Сингапур — город льва.

JEWEL CHANGI аэропорт
Фото: commons.wikimedia.org by Matteo Morando, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
JEWEL CHANGI аэропорт

Ещё в 1965 году это была бывшая британская колония с непростым прошлым. А сегодня — один из самых комфортных и развитых уголков планеты, сумевший сохранить национальный колорит и объединить его с суперсовременной архитектурой.

JEWEL Changi — аэропорт, который стал достопримечательностью

Первое впечатление о Сингапуре начинается с аэропорта. И это не просто транспортный узел, куда спешат с чемоданами и усталыми лицами. Jewel Changi — это место, где хочется задержаться подольше: здесь пахнет свежей зеленью, слышен шум водопада, а вокруг сверкают витрины магазинов и мягко подсвеченные арт-объекты. Попадая сюда, сразу понимаешь — впереди путешествие в город, который умеет удивлять с первых минут.

Jewel Changi встречает гостей:

  • 280 магазинами и ресторанами;

  • парками и садами с более чем 2500 деревьями и кустарниками;

  • арт-объектами и аттракционами;

  • люксовым отелем прямо под куполом.

Главная гордость — Rain Vortex, круглый крытый водопад высотой 40 метров. Днём он сияет в солнечных лучах, а вечером превращается в сцену для световых шоу. Здесь же можно пройтись по саду-лабиринту или заглянуть в "Лесную долину" с пятиэтажным зеленым пространством.

Gardens by the Bay — визитная карточка города

Второе место, которое нельзя пропустить, — "Сады у залива". Это парк будущего, где среди живых деревьев возвышаются гигантские стальные "супердеревья".

Вход в парк бесплатный, а вечером можно увидеть завораживающее световое шоу.

Обязательно загляните в:

  • Flower Dome ("Цветочный купол") — оранжерея площадью гектар с растениями со всего мира;

  • Cloud Forest ("Облачный лес") — влажный тропический мир с водопадом внутри.

Здесь можно прогуляться пешком, устроить пробежку или просто насладиться футуристическими пейзажами, которые стали символом Сингапура.

Уточнения

Сингапу́р официальное название — Респу́блика Сингапу́р — город-государство, расположенный на островах в Юго-Восточной Азии, отделённых от южной оконечности Малаккского полуострова узким Джохорским проливом.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
