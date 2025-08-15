Не только Эйфелева башня — Париж, который вы не ждали: эти 3 места откроют город с другой стороны

Гиды советуют посетить Париж ради Сорбонны, моста Александра III и галереи Лафайет

Французская столица притягивает миллионы туристов своей архитектурой, парками, музеями и особой атмосферой. Здесь каждый найдет место по душе — будь то культовые символы вроде Эйфелевой башни и Лувра или уютные улочки с книжными лавками и кафе на набережной Сены.

Фото: commons.wikimedia.org by Cheng-en Cheng from Taichung City, Taiwan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Галерея Лафайет в Париже

Университет Сорбонна — сердце Латинского квартала

Сорбонна — один из старейших университетов Европы, основанный в 1257 году богословом Робером де Сорбоном как колледж для малоимущих студентов. Со временем он стал частью Парижского университета, а в XVII веке по инициативе кардинала Ришельё корпуса объединили в единый архитектурный ансамбль с купольной часовней и барочным фасадом.

После революции университет закрыли, но Наполеон восстановил его в начале XIX века. Современный облик Сорбонна получила к концу XIX века: неоренессансные фасады, амфитеатр на 1700 мест, скульптуры, фрески и величественные лестницы. Сегодня это крупный исследовательский центр с кампусами по всему городу, где учатся более 55 тысяч студентов.

Что стоит увидеть:

капеллу Святой Урсулы;

амфитеатр и внутренние дворы;

парадные лестницы и исторические залы;

улицу Сорбонна с её атмосферными кафе

Среди выпускников — Мария Кюри и десятки нобелевских лауреатов. Это не просто учебное заведение, а символ европейской академической истории.

Мост Александра III — золотая арка через Сену

Соединяющий Елисейские поля с эспланадой Инвалидов, этот мост был построен к Всемирной выставке 1900 года в честь союза Франции и России. Его длина — около 160 метров, ширина — 40 метров, а высота арки всего 6 метров, чтобы не перекрывать виды на Эйфелеву башню и Инвалидов.

Архитекторы Кассен-Бернар и Кузен, а также десятки скульпторов создали настоящий шедевр ар-нуво: позолоченные статуи на пилонах, фонари, бронзовые нимфы и львы. Особенно красиво здесь на рассвете и закате, когда солнечные блики отражаются в воде.

С 2024 года мост включён в олимпийский маршрут — здесь проходят старты триатлона и марафонского плавания. Рядом находятся Гран-Пале и Петит-Пале, так что прогулка по окрестностям складывается в целый маршрут.

Галерея Лафайет — храм шопинга и искусства

На бульваре Осман, в здании с витражным куполом эпохи модерн, расположился главный универмаг Парижа. История Galeries Lafayette началась в 1893 году с небольшой лавки, а уже в 1912 году открылся главный корпус с 43-метровым куполом работы Жака Грюбера.

Интерьеры — это свет, изящные линии, резной металл и витражи. Здесь можно не только совершить шопинг, но и попасть на выставку, мастер-класс или модный показ. Площадь универмага — крупнейшая в Европе, а ежегодная посещаемость превышает 37 миллионов человек.

Особый бонус — терраса на крыше с панорамным видом на Париж, где летом работает ресторан под открытым небом.

