Турция горит, но курорты полны: туристы могут приезжать в страну несмотря на пожары

Ситуация с лесными пожарами в Турции остаётся серьёзной: огонь охватил несколько регионов страны, в том числе западные провинции Измир и Биледжик, которые официально объявлены зонами бедствия. Погибли 14 человек, более 1700 жителей были вынуждены покинуть дома. В Карабуке эвакуированы 1839 человек из 18 деревень, а пожары также зафиксированы в Кахраманмарасе, Струмяни и Анталии.
Несмотря на масштаб бедствия, популярные туристические направления, включая Стамбул и Даламан, не пострадали и продолжают принимать гостей в обычном режиме. Чиновники Министерства иностранных дел Великобритании считают, что путешествия по большинству территорий Турции остаются безопасными, но призывают соблюдать меры предосторожности, особенно в летний период, когда риск возгораний особенно высок.
Пожары распространяются из-за рекордной жары, сильного ветра и засухи. В провинции Ширнак зафиксирована температура 50,5 °C — абсолютный рекорд для страны. По прогнозам, жара постепенно пойдёт на спад, а температуры вернутся к сезонным нормам. Однако в некоторых районах Европы наблюдаются контрастные погодные явления: грозы вызвали наводнения в Центральной Европе, а в Румынии и на Чёрном море ожидаются штормы.
Власти Турции советуют:
Аэропорт Эсенбога в Анкаре работает в штатном режиме, все вылеты и прибытия выполняются по расписанию. Тем, кто планирует поездки в регионы, пострадавшие от пожаров, рекомендуется заранее уточнять у авиакомпаний актуальное состояние рейсов и подписаться на push-уведомления для получения оперативной информации.
Авиакомпании не обязаны выплачивать компенсацию за отмену или задержку рейсов, если причина связана со стихийными бедствиями. Однако перевозчики должны предоставить пассажирам питание, напитки и проживание в случае длительной задержки.
Далама́н (тур. Dalaman) — район и город в Турции. Город Даламан расположен в юго-западной части Анатолии, близ побережья Средиземного моря, в провинции Мугла.
Ширнак (тур. Şırnak) — город и район в провинции Ширнак (Турция), административный центр провинции.
Аэропо́рт Эсенбо́га (тур. Ankara Esenboğa Havalimanı; ИАТА: ESB, ИКАО: LTAC) — международный аэропорт, расположенный в 28 километрах на северо-восток от центра Анкары, столицы Турции.
