Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ермак опубликовал эмодзи с флагом Украины перед встречей Путина и Трампа в США
Август позволяет пересадить ирисы и разделить пионы для лучшего роста
Экономист назвал последствия ошибок в базе данных действующих компаний ФНС
Регулярное окрашивание и техники вроде балаяжа помогают сохранить свежесть цвета
Продюсер Дворцов: Анна Седокова до конца этого года может выйти замуж
Джоанна Стингрей раскрыла настоящего Виктора Цоя: каким он был в жизни
Перцы с мясной начинкой тушат 30 минут, затем добавляют сметанно-томатный соус
Лабрадор и золотистый ретривер признаны одними из самых преданных пород
Эксперты клиники Майо: в 35 лет мужчины должны делать 21 отжимание, женщины — 19

Турция горит, но курорты полны: туристы могут приезжать в страну несмотря на пожары

МИД Великобритании призвал к мерам предосторожности при поездках в Турцию из-за пожаров
2:24
Туризм

Ситуация с лесными пожарами в Турции остаётся серьёзной: огонь охватил несколько регионов страны, в том числе западные провинции Измир и Биледжик, которые официально объявлены зонами бедствия. Погибли 14 человек, более 1700 жителей были вынуждены покинуть дома. В Карабуке эвакуированы 1839 человек из 18 деревень, а пожары также зафиксированы в Кахраманмарасе, Струмяни и Анталии.

пожар
Фото: commons.wikimedia.org by Фото ВМС США, сделанное специалистом по массовым коммуникациям 1-го класса Джеймсом Э. Фоэлом is licensed under Знак общественного достояния 1.0 Universal
пожар

Туристические направления вне опасности

Несмотря на масштаб бедствия, популярные туристические направления, включая Стамбул и Даламан, не пострадали и продолжают принимать гостей в обычном режиме. Чиновники Министерства иностранных дел Великобритании считают, что путешествия по большинству территорий Турции остаются безопасными, но призывают соблюдать меры предосторожности, особенно в летний период, когда риск возгораний особенно высок.

Причины и погодные условия

Пожары распространяются из-за рекордной жары, сильного ветра и засухи. В провинции Ширнак зафиксирована температура 50,5 °C — абсолютный рекорд для страны. По прогнозам, жара постепенно пойдёт на спад, а температуры вернутся к сезонным нормам. Однако в некоторых районах Европы наблюдаются контрастные погодные явления: грозы вызвали наводнения в Центральной Европе, а в Румынии и на Чёрном море ожидаются штормы.

Рекомендации властей

Власти Турции советуют:

  • не разжигать костры и не бросать окурки в лесных и степных зонах;
  • при обнаружении пожара немедленно звонить в службу спасения по номеру 112;
  • следовать инструкциям местных властей и спасателей.

Как работают аэропорты

Аэропорт Эсенбога в Анкаре работает в штатном режиме, все вылеты и прибытия выполняются по расписанию. Тем, кто планирует поездки в регионы, пострадавшие от пожаров, рекомендуется заранее уточнять у авиакомпаний актуальное состояние рейсов и подписаться на push-уведомления для получения оперативной информации.

Права пассажиров при отмене рейсов

Авиакомпании не обязаны выплачивать компенсацию за отмену или задержку рейсов, если причина связана со стихийными бедствиями. Однако перевозчики должны предоставить пассажирам питание, напитки и проживание в случае длительной задержки.

Уточнения

Далама́н (тур. Dalaman) — район и город в Турции. Город Даламан расположен в юго-западной части Анатолии, близ побережья Средиземного моря, в провинции Мугла.

Ширнак (тур. Şırnak) — город и район в провинции Ширнак (Турция), административный центр провинции.

Аэропо́рт Эсенбо́га (тур. Ankara Esenboğa Havalimanı; ИАТА: ESB, ИКАО: LTAC) — международный аэропорт, расположенный в 28 километрах на северо-восток от центра Анкары, столицы Турции.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Яркие яйца тинаму помогают птицам выживать в условиях высокого риска хищников
Домашние животные
Яркие яйца тинаму помогают птицам выживать в условиях высокого риска хищников Аудио 
Физическая активность и контрастный душ помогают проснуться без кофе
Еда и рецепты
Физическая активность и контрастный душ помогают проснуться без кофе Аудио 
Североамериканский гризли крупнее и агрессивнее бурого медведя
Домашние животные
Североамериканский гризли крупнее и агрессивнее бурого медведя Аудио 
Популярное
Гость под вашей кроватью: почему мамба чувствует себя как дома в жилищах людей

Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.

Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Существо весом до 340 тонн: находка в пустыне Перу шокировала палеонтологов
15 минут — и у вас стальной пресс: 3 упражнения работают лучше, чем скручивания
Его пьют даже те, кто раньше не любил: рецепт томатного сока, который будет вкуснее любого магазинного
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Кофе — главный обман XXI века: как получить энергию, не разрушая организм
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Последние материалы
Эксперты клиники Майо: в 35 лет мужчины должны делать 21 отжимание, женщины — 19
Лабрадор и золотистый ретривер признаны одними из самых преданных пород
Риелтор Перескокова оценила перспективы продажи квартир в 2025 году
Продажи билетов в бизнес-класс S7 Airlines выросли на 43% за полгода 2025 года
Четыре необходимых инструмента для домашнего педикюра: от пилки до фрезера
Гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал о пользе перловки для здоровья
13-я пенсия в России: депутат раскрыла финансовые препятствия
Сейсмологи объяснили происхождение гравитационной аномалии Индийского океана
Гиды называют гору Фишт в Адыгее одной из главных природных жемчужин Кавказа
Эксперты рекомендуют фиксировать самочувствие для повышения эффективности тренировок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.