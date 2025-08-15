Турция горит, но курорты полны: туристы могут приезжать в страну несмотря на пожары

МИД Великобритании призвал к мерам предосторожности при поездках в Турцию из-за пожаров

2:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ситуация с лесными пожарами в Турции остаётся серьёзной: огонь охватил несколько регионов страны, в том числе западные провинции Измир и Биледжик, которые официально объявлены зонами бедствия. Погибли 14 человек, более 1700 жителей были вынуждены покинуть дома. В Карабуке эвакуированы 1839 человек из 18 деревень, а пожары также зафиксированы в Кахраманмарасе, Струмяни и Анталии.

Фото: commons.wikimedia.org by Фото ВМС США, сделанное специалистом по массовым коммуникациям 1-го класса Джеймсом Э. Фоэлом is licensed under Знак общественного достояния 1.0 Universal пожар

Туристические направления вне опасности

Несмотря на масштаб бедствия, популярные туристические направления, включая Стамбул и Даламан, не пострадали и продолжают принимать гостей в обычном режиме. Чиновники Министерства иностранных дел Великобритании считают, что путешествия по большинству территорий Турции остаются безопасными, но призывают соблюдать меры предосторожности, особенно в летний период, когда риск возгораний особенно высок.

Причины и погодные условия

Пожары распространяются из-за рекордной жары, сильного ветра и засухи. В провинции Ширнак зафиксирована температура 50,5 °C — абсолютный рекорд для страны. По прогнозам, жара постепенно пойдёт на спад, а температуры вернутся к сезонным нормам. Однако в некоторых районах Европы наблюдаются контрастные погодные явления: грозы вызвали наводнения в Центральной Европе, а в Румынии и на Чёрном море ожидаются штормы.

Рекомендации властей

Власти Турции советуют:

не разжигать костры и не бросать окурки в лесных и степных зонах;

при обнаружении пожара немедленно звонить в службу спасения по номеру 112;

следовать инструкциям местных властей и спасателей.

Как работают аэропорты

Аэропорт Эсенбога в Анкаре работает в штатном режиме, все вылеты и прибытия выполняются по расписанию. Тем, кто планирует поездки в регионы, пострадавшие от пожаров, рекомендуется заранее уточнять у авиакомпаний актуальное состояние рейсов и подписаться на push-уведомления для получения оперативной информации.

Права пассажиров при отмене рейсов

Авиакомпании не обязаны выплачивать компенсацию за отмену или задержку рейсов, если причина связана со стихийными бедствиями. Однако перевозчики должны предоставить пассажирам питание, напитки и проживание в случае длительной задержки.

Уточнения

Далама́н (тур. Dalaman) — район и город в Турции. Город Даламан расположен в юго-западной части Анатолии, близ побережья Средиземного моря, в провинции Мугла.



Ширнак (тур. Şırnak) — город и район в провинции Ширнак (Турция), административный центр провинции.



Аэропо́рт Эсенбо́га (тур. Ankara Esenboğa Havalimanı; ИАТА: ESB, ИКАО: LTAC) — международный аэропорт, расположенный в 28 километрах на северо-восток от центра Анкары, столицы Турции.

