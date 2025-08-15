Средиземноморские жемчужины тонут на глазах — и виноваты не только шторма

Представьте себе — ваши любимые туристические жемчужины могут исчезнуть с карты уже к концу века. И речь не только о тропических островах. Экстремальные погодные явления, вызванные изменением климата, всё чаще разрушают города, внесённые в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Недавний доклад «Изменение климата и города культурного наследия Средиземноморья» проливает свет на тревожную статистику.
В исследовании рассматриваются 114 исторических городов и поселений в 23 странах, включая Турцию. Около 59% из них уже сталкиваются с хотя бы одной климатической угрозой, а 18% — с тремя и более.
Прибрежные зоны наиболее уязвимы перед штормами и наводнениями — 27% таких городов находятся под реальной угрозой. В глубине континента ситуация другая: 37% городов мучает жара, а 32% — засуха.
ЮНЕСКО приводит яркие примеры:
Прогнозы неутешительны: к концу века 51% городов региона столкнутся минимум с двумя климатическими угрозами, а некоторые — с тремя. Прибавьте к этому повышение уровня моря на 0,5–0,67 м, и станет ясно — прибрежным городам грозит ещё больший риск.
Проблема не ограничивается Средиземноморьем. Множество мировых туристических центров рискуют уйти под воду в ближайшие десятилетия.
Наиболее уязвимые:
Изменение климата уже не миф, а реальность, которая стирает с карты уникальные уголки планеты. Каждый затопленный дом, разрушенный памятник или пересохший фонтан — это часть нашей общей истории, которую мы можем потерять навсегда. И если сегодня мы можем выбраться в путешествие, чтобы увидеть эти места, завтра такой возможности может уже не быть.
Бу́ря — собирательное понятие, обозначающее очень сильный ветер (а также сильное волнение на море), возникающий по различным причинам и в разных областях Земли.
ЮНЕСКО (акрон. англ. UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) — специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры, включающее достопримечательности в список Всемирного наследия.
