Средиземноморские жемчужины тонут на глазах — и виноваты не только шторма

ЮНЕСКО: прибрежные города Средиземноморья в зоне наибольшего риска из-за штормов
3:37
Туризм

Представьте себе — ваши любимые туристические жемчужины могут исчезнуть с карты уже к концу века. И речь не только о тропических островах. Экстремальные погодные явления, вызванные изменением климата, всё чаще разрушают города, внесённые в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Венеция в наводнении
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Венеция в наводнении

Недавний доклад «Изменение климата и города культурного наследия Средиземноморья» проливает свет на тревожную статистику.

Средиземноморье под ударом

В исследовании рассматриваются 114 исторических городов и поселений в 23 странах, включая Турцию. Около 59% из них уже сталкиваются с хотя бы одной климатической угрозой, а 18% — с тремя и более.

  • 32% страдают от изнуряющей жары
  • 28% — от разрушительных наводнений
  • 24% — от опустошительных засух

Прибрежные зоны наиболее уязвимы перед штормами и наводнениями — 27% таких городов находятся под реальной угрозой. В глубине континента ситуация другая: 37% городов мучает жара, а 32% — засуха.

Культурное наследие под угрозой

ЮНЕСКО приводит яркие примеры:

  • Венеция — приливные колебания постепенно разрушают исторические здания.
  • Замок Айт-Бен-Хадду в Марокко частично разрушен наводнением.
  • Долина М'Заб в Алжире серьёзно пострадала от климатических изменений.

Прогнозы неутешительны: к концу века 51% городов региона столкнутся минимум с двумя климатическими угрозами, а некоторые — с тремя. Прибавьте к этому повышение уровня моря на 0,5–0,67 м, и станет ясно — прибрежным городам грозит ещё больший риск.

Города мира на линии затопления

Проблема не ограничивается Средиземноморьем. Множество мировых туристических центров рискуют уйти под воду в ближайшие десятилетия.

Наиболее уязвимые:

  • Венеция, Италия — «Королева Адриатики» может стать непригодной для жизни уже к концу века.
  • Майами, США — повышение уровня моря и ураганы грозят регулярными затоплениями к 2050 году.
  • Александрия, Египет — эрозия и наводнения могут уничтожить значительную часть исторического наследия.
  • Гамбург, Германия — защитные системы города могут не справиться с будущими наводнениями.
  • Бангладеш — значительная часть территории страны может уйти под воду, вызвав массовую миграцию.
  • Роттердам, Нидерланды — даже самые передовые технологии защиты могут оказаться бессильны.
  • Саванна, США — исторический центр может регулярно затапливаться уже в середине века.
  • Новый Орлеан, США — после урагана Катрина стало ясно, насколько город уязвим.
  • Неаполь, Италия — повышающийся уровень воды несёт угрозу историческим районам.
  • Гданьск, Польша — портовый город на Балтике также в зоне риска.

Изменение климата уже не миф, а реальность, которая стирает с карты уникальные уголки планеты. Каждый затопленный дом, разрушенный памятник или пересохший фонтан — это часть нашей общей истории, которую мы можем потерять навсегда. И если сегодня мы можем выбраться в путешествие, чтобы увидеть эти места, завтра такой возможности может уже не быть.

Уточнения

Бу́ря — собирательное понятие, обозначающее очень сильный ветер (а также сильное волнение на море), возникающий по различным причинам и в разных областях Земли.

ЮНЕСКО (акрон. англ. UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) — специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры, включающее достопримечательности в список Всемирного наследия.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
