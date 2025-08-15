Туризм на перепутье: ИИ уже продаёт туры и бронирует отели — а дальше будет больше

Microsoft назвала, как искусственный интеллект меняет профессию турагента

3:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ещё недавно чат-боты и голосовые помощники казались дополнением к работе турагентов, а теперь они уже способны выполнять значительную часть их задач. Microsoft изучила 200 000 запросов пользователей к Bing Copilot, чтобы понять, как именно ИИ меняет профессию в туризме. Результаты оказались показательными.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Искуственный разум

ТОП-5 запросов туристов к ИИ

Чаще всего люди используют нейросети для:

Поиска информации — от визовых правил и расписаний до справочных данных (32%).

Написания текстов — описаний туров, рассылок, постов для соцсетей (18%).

Общения с клиентами — готовые шаблоны и чат-боты (12%).

Бронирования и оформления документов (9%).

Анализа отзывов и предпочтений (7%).

Что ИИ делает в ответ

Делится информацией — рассказывает о погоде, достопримечательностях, визах (28%).

Консультирует — помогает подобрать тур, объясняет нюансы страховки (20%).

Пишет тексты — генерирует привлекательные описания отелей (15%).

Автоматизирует рутину — проверяет наличие мест, отправляет уведомления (10%).

Кого ИИ изменит в первую очередь

Microsoft оценила влияние технологии с помощью показателя AI applicability score (0-1). Чем он выше, тем сильнее профессия зависит от ИИ.

ТОП-5 профессий с высоким влиянием:

Переводчики — 0,49

Турагенты — 0,41

Консьержи — 0,40

Менеджеры по продажам — 0,36

Гиды — 0,35

Меньше всего изменения затронут экскурсоводов по уникальным темам, организаторов мероприятий и специалистов, чья работа требует физического присутствия — например, спасателей или инструкторов.

Реакция туристов

Сами путешественники не отстают: более трети готовы покупать туры, созданные ИИ. Но внедрение технологий идёт с нюансами — роботы иногда дают неточные данные или лишают клиента "живого" общения.

Плюсы и минусы ИИ в туризме

Преимущества:

высокая скорость обработки информации;

мгновенные ответы клиентам;

сокращение затрат на рутинные операции;

персонализация туров на основе анализа данных.

Риски:

возможные ошибки в информации;

потеря "человеческого" сервиса;

зависимость качества от источников данных.

Что делать специалистам

Microsoft советует сотрудникам туркомпаний:

осваивать ИИ-инструменты (Chat GPT, Bing Copilot, туристические CRM);

развивать "человеческие" навыки — эмпатию, коммуникацию, креатив;

искать нишевую специализацию — авторские маршруты, необычные направления.

Главная мысль исследования: ИИ не уничтожает профессии в туризме, а перестраивает их. И те, кто начнёт работать с технологиями уже сейчас, окажутся в выигрыше.

Уточнения

Microsoft Corporation ("Ма́йкрософт") — американская публичная транснациональная корпорация, один из крупнейших в мире разработчиков в сфере проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники — персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего.



Иску́сственный интелле́кт или ИИ, Искусственный разум (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

