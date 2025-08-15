Туризм на перепутье: ИИ уже продаёт туры и бронирует отели — а дальше будет больше

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ещё недавно чат-боты и голосовые помощники казались дополнением к работе турагентов, а теперь они уже способны выполнять значительную часть их задач. Microsoft изучила 200 000 запросов пользователей к Bing Copilot, чтобы понять, как именно ИИ меняет профессию в туризме. Результаты оказались показательными.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
ТОП-5 запросов туристов к ИИ

Чаще всего люди используют нейросети для:

  • Поиска информации — от визовых правил и расписаний до справочных данных (32%).
  • Написания текстов — описаний туров, рассылок, постов для соцсетей (18%).
  • Общения с клиентами — готовые шаблоны и чат-боты (12%).
  • Бронирования и оформления документов (9%).
  • Анализа отзывов и предпочтений (7%).

Что ИИ делает в ответ

  • Делится информацией — рассказывает о погоде, достопримечательностях, визах (28%).
  • Консультирует — помогает подобрать тур, объясняет нюансы страховки (20%).
  • Пишет тексты — генерирует привлекательные описания отелей (15%).
  • Автоматизирует рутину — проверяет наличие мест, отправляет уведомления (10%).

Кого ИИ изменит в первую очередь

Microsoft оценила влияние технологии с помощью показателя AI applicability score (0-1). Чем он выше, тем сильнее профессия зависит от ИИ.

ТОП-5 профессий с высоким влиянием:

  • Переводчики — 0,49
  • Турагенты — 0,41
  • Консьержи — 0,40
  • Менеджеры по продажам — 0,36
  • Гиды — 0,35

Меньше всего изменения затронут экскурсоводов по уникальным темам, организаторов мероприятий и специалистов, чья работа требует физического присутствия — например, спасателей или инструкторов.

Реакция туристов

Сами путешественники не отстают: более трети готовы покупать туры, созданные ИИ. Но внедрение технологий идёт с нюансами — роботы иногда дают неточные данные или лишают клиента "живого" общения.

Плюсы и минусы ИИ в туризме

Преимущества:

  • высокая скорость обработки информации;
  • мгновенные ответы клиентам;
  • сокращение затрат на рутинные операции;
  • персонализация туров на основе анализа данных.

Риски:

  • возможные ошибки в информации;
  • потеря "человеческого" сервиса;
  • зависимость качества от источников данных.

Что делать специалистам

Microsoft советует сотрудникам туркомпаний:

  • осваивать ИИ-инструменты (Chat GPT, Bing Copilot, туристические CRM);
  • развивать "человеческие" навыки — эмпатию, коммуникацию, креатив;
  • искать нишевую специализацию — авторские маршруты, необычные направления.

Главная мысль исследования: ИИ не уничтожает профессии в туризме, а перестраивает их. И те, кто начнёт работать с технологиями уже сейчас, окажутся в выигрыше.

Уточнения

Microsoft Corporation ("Ма́йкрософт") — американская публичная транснациональная корпорация, один из крупнейших в мире разработчиков в сфере проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники — персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего.

Иску́сственный интелле́кт или ИИ, Искусственный разум (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
