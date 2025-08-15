Туризм на перепутье: ИИ уже продаёт туры и бронирует отели — а дальше будет больше

Ещё недавно чат-боты и голосовые помощники казались дополнением к работе турагентов, а теперь они уже способны выполнять значительную часть их задач. Microsoft изучила 200 000 запросов пользователей к Bing Copilot, чтобы понять, как именно ИИ меняет профессию в туризме. Результаты оказались показательными.
Чаще всего люди используют нейросети для:
Microsoft оценила влияние технологии с помощью показателя AI applicability score (0-1). Чем он выше, тем сильнее профессия зависит от ИИ.
ТОП-5 профессий с высоким влиянием:
Меньше всего изменения затронут экскурсоводов по уникальным темам, организаторов мероприятий и специалистов, чья работа требует физического присутствия — например, спасателей или инструкторов.
Сами путешественники не отстают: более трети готовы покупать туры, созданные ИИ. Но внедрение технологий идёт с нюансами — роботы иногда дают неточные данные или лишают клиента "живого" общения.
Преимущества:
Риски:
Microsoft советует сотрудникам туркомпаний:
Главная мысль исследования: ИИ не уничтожает профессии в туризме, а перестраивает их. И те, кто начнёт работать с технологиями уже сейчас, окажутся в выигрыше.
