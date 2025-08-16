Миллионы жителей и 70 градусов жары: в этих уголках планеты дышать сложнее, чем идти

Названы населённые места с экстремальной жарой — исследование NASA

Солнце — главный источник энергии на Земле, но его интенсивность распределяется неравномерно. В засушливых пустынях и тропиках жара может достигать экстремальных значений, а глобальное потепление усиливает этот эффект, делая некоторые регионы почти невыносимыми для жизни. Тем не менее, люди продолжают жить и работать в таких условиях, приспосабливаясь к климату.

Жара в Финиксе

Пустыня Лут, Иран

Это место известно как один из самых жарких уголков планеты: температура поверхности здесь может достигать 70,7 °C. Пустыня включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и представляет собой уникальный природный ландшафт, почти лишённый растительности.

Афины, Греция

Один из старейших городов мира с мягким средиземноморским климатом, который летом может быть весьма суровым. Максимальная зафиксированная температура — 48 °C, среднегодовая — около 23 °C. Город густонаселён и ежегодно принимает миллионы туристов.

Индио, Калифорния, США

По температурным показателям этот город почти догоняет Долину Смерти. В июле и августе дневные максимумы часто превышают 41,7 °C. Индио известен своими музыкальными фестивалями, привлекающими гостей со всего мира.

Финикс, Аризона, США

Самый жаркий крупный город США. В июле 2023 года здесь зафиксировали 31 день подряд с температурой выше 43,4 °C. Даже зимой столбик термометра редко опускается ниже 7,1 °C. Власти предупреждают жителей о рисках теплового удара и рекомендуют избегать пребывания на солнце днём.

Джизан, Саудовская Аравия

Портовый город на побережье Красного моря, где температура даже в январе редко опускается ниже 22 °C. Помимо климата Джизан интересен туристам своей исторической деревней Джазан.

Шри-Ганганагар, Индия

Расположенный в пустыне Тар, этот город славится рекордной жарой в мае и июне, когда температура достигает 48,9 °C. Несмотря на климат, он является важным центром сельского хозяйства.

Доха, Катар

Столица Катара, где дневные максимумы круглый год выше 21,7 °C. В 2022 году город принимал чемпионат мира по футболу, и организаторы применяли системы охлаждения на стадионах, чтобы защитить зрителей от жары.

Дарвин, Австралия

Город с населением около 139 тысяч человек, где жара почти не спадает в течение года. Весной температура превышает 33 °C, летом держится выше 32 °C, а в июле редко опускается ниже 30,8 °C. В сезон дождей, с декабря по февраль, добавляется высокая влажность и грозы. Среди достопримечательностей — открытый аквариум Crocosaurus Cove с морскими обитателями, включая морских крокодилов.

Опасности и меры предосторожности

Эти места стоят того, чтобы их посетить, но с осторожностью. Экстремальная жара повышает риск болезненных судорог при перегреве и теплового удара. С 2000 по 2019 год от проблем, связанных с перегревом, умерли около 489 тысяч человек. Чтобы снизить риски, важно носить лёгкую одежду, пить достаточно воды и планировать активность на улице вне периода с 10:00 до 16:00.

