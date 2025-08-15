Туристам больше не рады? Как Европа меняет правила игры для отдыхающих

Пляжи и старинные улочки Европы по-прежнему манят миллионы туристов, но всё чаще власти популярных стран говорят: "Добро пожаловать, но с уважением к законам и жителям". Испания, Италия, Франция, Нидерланды, Португалия и Греция усиливают борьбу с нелегальной арендой жилья.
В центре внимания — защита местных рынков недвижимости и борьба с последствиями чрезмерного туризма. Для этого ужесточаются правила, вводятся новые лицензии и требования к платформам вроде Airbnb, а нарушителей ждут крупные штрафы.
Жилищный кризис здесь достиг уровня, который правительство называет "чрезвычайной социальной ситуацией". По оценкам властей, в ближайшие 4 года стране потребуется от 600 тысяч до 1 миллиона новых домов, чтобы удовлетворить спрос.
Каждый третий житель признаётся, что не может позволить себе недельный отпуск. На Майорке за год цены на аренду выросли ещё на 15%, а на Балеарских островах незаконно сдаются около 7000 квартир, несмотря на все предупреждения.
Протесты против туристических апартаментов прокатились по стране ещё прошлым летом — местные жители считают их одной из главных причин роста цен на жильё и сокращения его доступности.
Барселона уже объявила, что к 2028 году полностью откажется от лицензированной краткосрочной аренды.
"Мы не будем продлевать лицензии на сдачу квартир туристам после истечения их срока в ноябре 2028 года", — заявил мэр Жауме Кольбони.
Город делает ставку на отели и стремится вернуть жильё местным жителям.
Несмотря на санкции и сложности с поездками, любовь к Европе у россиян жива. Вот что выбирают чаще всего:
Российские туристы ценят эти направления за их разнообразие, возможность совмещения пляжного отдыха с экскурсиями и развитую туристическую инфраструктуру. Однако, в связи с ужесточением правил, важно заранее планировать свой отдых и выбирать легальное жильё.
Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.
Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.