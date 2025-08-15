Туристам больше не рады? Как Европа меняет правила игры для отдыхающих

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:32
Туризм

Пляжи и старинные улочки Европы по-прежнему манят миллионы туристов, но всё чаще власти популярных стран говорят: "Добро пожаловать, но с уважением к законам и жителям". Испания, Италия, Франция, Нидерланды, Португалия и Греция усиливают борьбу с нелегальной арендой жилья.

Полицейский надзор
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Полицейский надзор

В центре внимания — защита местных рынков недвижимости и борьба с последствиями чрезмерного туризма. Для этого ужесточаются правила, вводятся новые лицензии и требования к платформам вроде Airbnb, а нарушителей ждут крупные штрафы.

Испания: кризис и жёсткие меры

Жилищный кризис здесь достиг уровня, который правительство называет "чрезвычайной социальной ситуацией". По оценкам властей, в ближайшие 4 года стране потребуется от 600 тысяч до 1 миллиона новых домов, чтобы удовлетворить спрос.

Каждый третий житель признаётся, что не может позволить себе недельный отпуск. На Майорке за год цены на аренду выросли ещё на 15%, а на Балеарских островах незаконно сдаются около 7000 квартир, несмотря на все предупреждения.

Протесты против туристических апартаментов прокатились по стране ещё прошлым летом — местные жители считают их одной из главных причин роста цен на жильё и сокращения его доступности.

Барселона: прощай, краткосрочная аренда

Барселона уже объявила, что к 2028 году полностью откажется от лицензированной краткосрочной аренды.

"Мы не будем продлевать лицензии на сдачу квартир туристам после истечения их срока в ноябре 2028 года", — заявил мэр Жауме Кольбони.

Город делает ставку на отели и стремится вернуть жильё местным жителям.

Любимые направления российских туристов

Несмотря на санкции и сложности с поездками, любовь к Европе у россиян жива. Вот что выбирают чаще всего:

Испания

  • Пляжи: Коста-Брава, Коста-Дорада, Коста-дель-Соль, Майорка, Ибица — мягкий климат, развитая инфраструктура, развлечения.
  • Города: Барселона, Мадрид, Севилья, Валенсия — архитектура, культура, история.

Италия

  • Пляжи: Римини, Лидо-ди-Езоло, Сардиния, Сицилия — тёплое море, кухня, живописные берега.
  • Города: Рим, Флоренция, Венеция, Милан — искусство и культурное наследие.

Франция

  • Пляжи: Ницца, Канны, Сен-Тропе, Биарриц — Лазурный берег, гламур, роскошь.
  • Города: Париж, Лион, Марсель, Ницца — романтика, гастрономия, искусство.

Греция

  • Пляжи: Крит, Родос, Корфу, Санторини, Миконос — чистые пляжи, древние легенды.
  • Города: Афины, Салоники, Дельфы, Олимпия — историческое наследие.

Португалия

  • Пляжи: Алгарве, Лиссабонская Ривьера, Мадейра — мягкий климат, скалы, океан.
  • Города: Лиссабон, Порту, Синтра — атмосфера, архитектура, культура.

Российские туристы ценят эти направления за их разнообразие, возможность совмещения пляжного отдыха с экскурсиями и развитую туристическую инфраструктуру. Однако, в связи с ужесточением правил, важно заранее планировать свой отдых и выбирать легальное жильё.

