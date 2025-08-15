Альпинизм без границ: Непал зовёт на горы, чтобы разгрузить Эверест

Непал отменяет плату на 97 гор и привлекает новые маршруты

Власти Непала приняли необычное решение: на два года полностью отменена плата за восхождение на 97 гор, расположенных в провинциях Карнали и Судурпашчим на западе страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Эверест

Зачем это сделали

Цель инициативы — привлечь альпинистов в отдалённые регионы, снизив нагрузку на Эверест и другие излюбленные вершины.

Эти районы остаются малоизведанными, а их маршруты — менее загруженными, что даёт шанс открыть для себя новые горные тропы и уникальные пейзажи.

Что с Эверестом

На фоне этой льготы восхождение на главную гору планеты, наоборот, станет дороже: с 1 сентября разрешение на Эверест подорожает до 15 тысяч долларов.

Новые правила для восьмитысячников

В начале года в Непале уже ввели жёсткие меры для альпинистов, планирующих подниматься на вершины выше 8000 метров:

на каждых двух участников группы теперь должен приходиться минимум один гид;

одиночные восхождения полностью запрещены.

Эти изменения направлены на повышение безопасности и качества организации экспедиций.

Уточнения

