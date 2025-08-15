Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почетный адвокат России предупредил водителей о новом порядке медосвидетельствования
Манчкины умны, привязаны к людям и легко адаптируются к новому дому
Эксперт назвал две ключевые причины роста отказов в выдаче кредитов
Отстранение за пирсинг и дреды: что разрешено, а что нет в российских школах
Катя Лель предупреждает: скоро начнётся глобальная зачистка человечества
Врачи назвали плюсы и минусы индивидуальных, персональных и групповых тренировок
Гиды советуют посетить Париж ради Сорбонны, моста Александра III и галереи Лафайет
Рецепт куриной ветчины с сыром и зеленью
Знак 3.27 не запрещает парковку в кармане, если это не место для автобуса

Альпинизм без границ: Непал зовёт на горы, чтобы разгрузить Эверест

Непал отменяет плату на 97 гор и привлекает новые маршруты
1:11
Туризм

Власти Непала приняли необычное решение: на два года полностью отменена плата за восхождение на 97 гор, расположенных в провинциях Карнали и Судурпашчим на западе страны.

Эверест
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Эверест

Зачем это сделали

Цель инициативы — привлечь альпинистов в отдалённые регионы, снизив нагрузку на Эверест и другие излюбленные вершины.

Эти районы остаются малоизведанными, а их маршруты — менее загруженными, что даёт шанс открыть для себя новые горные тропы и уникальные пейзажи.

Что с Эверестом

На фоне этой льготы восхождение на главную гору планеты, наоборот, станет дороже: с 1 сентября разрешение на Эверест подорожает до 15 тысяч долларов.

Новые правила для восьмитысячников

В начале года в Непале уже ввели жёсткие меры для альпинистов, планирующих подниматься на вершины выше 8000 метров:

  • на каждых двух участников группы теперь должен приходиться минимум один гид;
  • одиночные восхождения полностью запрещены.

Эти изменения направлены на повышение безопасности и качества организации экспедиций.

Уточнения

Федерати́вная Демократи́ческая Респу́блика Непа́л (непальск. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल; Санг­хия Лок­тан­трик Га­на­тан­тра Не­пал) — государство в Южной Азии, в центральной части Гималаев. Граничит на севере с Китаем, на востоке, юге и западе с Индией. Столица — Катманду. Официальный язык — непальский — родственен санскриту.

Джомолу́нгма (тиб. ཇོ་མོ་གླང་མ; непальск. सगरमाथा сагарма́тха) или Эвере́ст (англ. Mount Everest) — высочайшая вершина Земли (8848,86 м) на китайско–непальской границе. Как высочайшая гора планеты впервые определена в 1852 году. На вершину совершено свыше 12 тысяч восхождений.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Авто
Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах Аудио 
Физическая активность и контрастный душ помогают проснуться без кофе
Еда и рецепты
Физическая активность и контрастный душ помогают проснуться без кофе Аудио 
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Домашние животные
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн Аудио 
Популярное
Гость под вашей кроватью: почему мамба чувствует себя как дома в жилищах людей

Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.

Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Существо весом до 340 тонн: находка в пустыне Перу шокировала палеонтологов
Кофе — главный обман XXI века: как получить энергию, не разрушая организм
15 минут — и у вас стальной пресс: 3 упражнения работают лучше, чем скручивания
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Его пьют даже те, кто раньше не любил: рецепт томатного сока, который будет вкуснее любого магазинного
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Гризли и бурый медведь: в чём разница между американцем и нашим Топтыгиным
Гризли и бурый медведь: в чём разница между американцем и нашим Топтыгиным
Последние материалы
Отстранение за пирсинг и дреды: что разрешено, а что нет в российских школах
Катя Лель предупреждает: скоро начнётся глобальная зачистка человечества
Врачи назвали плюсы и минусы индивидуальных, персональных и групповых тренировок
Гиды советуют посетить Париж ради Сорбонны, моста Александра III и галереи Лафайет
Рецепт куриной ветчины с сыром и зеленью
Знак 3.27 не запрещает парковку в кармане, если это не место для автобуса
Индия отказалась идти на уступки США в сельском хозяйстве
Дизайнеры назвали способы сделать съёмное жильё уютным без капитального ремонта
Эксперт Алексей Решетун объяснил, что делать при ожоге медузы
В Леди-Герару нашли окаменелости Homo и австралопитека возрастом 2,8 млн лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.