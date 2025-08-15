Туристический спад в Хорватии: жемчужина Адриатики переживает туристический кризис

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:59
Туризм

Лето 2025 года стало неожиданным для туристической отрасли Италии. Лидером по темпам роста числа иностранных гостей оказался Бари — столица Апулии, которая в жаркие месяцы обогнала по популярности многих конкурентов. Однако на фоне этого успеха данные Istat показывают и обратную тенденцию: число итальянских туристов снижается не только в Бари, но и в целом на юге страны.

туризм, Италия
Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Franganillo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
туризм, Италия

Парадокс в том, что красоты Апулии, Калабрии и соседних регионов всё чаще привлекают иностранцев, готовых преодолеть тысячи километров, но при этом теряют интерес у местных жителей.

Одним из факторов эксперты называют конкуренцию со стороны Албании и Греции — стран, где можно найти живописные пляжи, богатое культурное наследие и более доступные цены.

Дубровник — неожиданный аутсайдер

На фоне общего туристического подъёма в Хорватии резкое падение интереса к Дубровнику стало сюрпризом. Ещё недавно этот город считался жемчужиной Адриатики, но рост цен на отели и рестораны на 15-20 % оттолкнул миллионы потенциальных гостей.

Введение льготного НДС в 13% для туристов не спасло ситуацию: повышение операционных расходов бизнеса привело к сокращению турпотока. Теперь правительство Хорватии ищет меры, чтобы вернуть былую популярность.

Почему это важно

Дубровник — город с богатым культурным наследием Рагузы Далмации. Его исторические улицы, крепостные стены и уникальная атмосфера известны во всём мире.

Потеря туристов не только бьёт по экономике, но и грозит утратой внимания молодого поколения путешественников.

Если региону удастся скорректировать ценовую политику и адаптировать туристическую инфраструктуру, у Дубровника есть шанс вернуться в топ-направления Средиземноморья.

Уточнения

Ба́ри (итал. Bari, тарант. Bare, др.-греч. Βάριον, лат. Barium) — город-порт на юге Италии. Столица области Апулия и административный центр одноимённой территориальной единицы, приравненной к провинции. Также в городе имеется небольшая русская православная Никольская церковь, построенная уже в XX веке.

Дубро́вник (хорв. Dubrovnik, до 1918 года — Рагу́за, итал. Ragusa) — город в Хорватии, административный центр Дубровницко-Неретванской жупании. Старый город на обрывистом мысу над морем окружён крепостными стенами, состоит из каменных построек XIV—XVIII веков, отнесён к объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
